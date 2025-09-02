El presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia al Congreso de la República ante la posibilidad de que sea archivada la reforma tributaria que su Gobierno impulsa y que busca gravar con mayor fuerza a varios sectores del país.

Según el mandatario, si la iniciativa no prospera en el Legislativo, el Gobierno se vería obligado a financiar el déficit fiscal (que asciende a 70 billones de pesos) mediante un aumento en el precio de la gasolina, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos.

El presidente responsabilizó a la administración del expresidente Iván Duque y a su entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, por el desequilibrio fiscal que hoy enfrenta el país. De acuerdo con Petro, el subsidio a los combustibles durante ese periodo generó una deuda que debe ser asumida, y advirtió que sin una reforma estructural, el costo recaerá sobre toda la población a través del alza en los combustibles.

“Si el Congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones, que es la verdadera causa del déficit, producida por Duque y Ocampo”, dijo el mandatario.

Los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria. Su objetivo es decir que les van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos, que no pagan impuestos en Colombia, viven… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2025

Además, el primer mandatario hizo énfasis en los aumentos puntuales que han sido criticadas, sobre todo, a sectores como el entretenimiento.

“No nos dejemos engañar. El impuesto a comestibles, es a los venenos que acaban la vida, el impuesto a los espectáculos es para boletas de más de un millón de pesos, el impuesto al turismo es para extranjeros, no residentes, los impuestos a hidrocarburos es para salvar la vida. Todo lo demás es impuesto a riquísimos”, agregó el presidente.

Finalmente, Gustavo Petro hizo más señalamientos al uribismo, asegurando que son los encargados de la desinformación y pidió que replicaran su mensaje. También concluyó diciendo que en la alocución de este 2 de septiembre hablará sobre avances en educación en articulación a este tema.

