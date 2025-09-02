El presidente Gustavo Petro no ha anunciado oficialmente su separación de Verónica Alcocer, sin embargo, que lleven más de un año distanciados es uno de los fundamentos sobre los que se basan los rumores de que su relación se habría terminado.

Por el vertiginoso ascenso de Juliana Guerrero, muchas personas dentro del mismo Gobierno se han atrevido a especular que ella tendría una relación con el mandatario, pues, de hecho, él la defendió en un consejo de ministros llamándola una “joven rebelde” y en diferentes mensajes de X ha defendido a capa y espada su posible nombramiento en el Ministerio de la Igualdad, como viceministra de las juventudes.

Este martes, en Blu Radio, Guerrero dio su primera entrevista desde que su nombre es mencionado en las investigaciones por extraños nombramientos en el Gobierno. Además de intentar defender su presencia en vuelos privados —junto a su hermana— hacia el Cesar con recursos del Estado y de intentar explicar cómo es que de manera repentina logró su título profesional, Juliana Guerrero dejó bien claro que todo lo que ha logrado en su carrera dentro del Gobierno ha sido por sus propios méritos y no porque tenga un vínculo sentimental con el presidente.

“Tengo una relación estrictamente profesional. Me causa mucha curiosidad que esto siempre le pasa a las mujeres que están jóvenes dentro del Gobierno”, respondió con mucha certeza y seguridad Juliana Guerrero.

De hecho, ella también puso como ejemplo lo que ha pasado con otras mujeres que en el pasado han dicho lo mismo: “Me pasó a mí, le pasa a Laura Sarabia, le pasó a María Paula Correa (jefe de Gabinete en la presidente de Iván Duque). Va más allá de ideología o de postura política, sino que va ligado al machismo que hay dentro del mundo de la política. Les pasa a las mujeres jóvenes que están trabajando en las UTL con congresistas y es que si está trabajando ahí es porque tiene algún vínculo amoroso o sexual con el jefe, y no funciona así. Yo estoy donde estoy y estoy segura que Laura Sarabia, María Paula Correa y otras mujeres que están en el mundo de la política, están donde están por su trabajo y convicción y por todo lo que ellos han luchado para poder estar donde están”.

En la entrevista con la emisora, Juliana Guerrero comentó que no tiene una cercanía con el presidente diferente a la tendría otra funcionaria del Gobierno. Sin embargo, sí lo conoció desde el 2021, cuando estuvo compartiendo con él en diferentes espacios del Cesar y otras regiones de la Costa Atlántica, donde ella se formó como líder de las juventudes.

Se fue vinculando poco a poco en el Gobierno hasta que llegó al Ministerio del Interior, donde sucedió el hecho que la expuso ante la opinión pública: sus fotos en un avión pagado con el dinero de los colombianos para cumplir lo que desde el Gobierno han llamado una “misión privada”, pero que nadie ha podido dar detalles de qué es. Los detractores y diferentes investigaciones señalan que no sería ninguna acción justificada con sus funciones, sino que se trataría de un vuelo con intenciones políticas y personales a sus lugares de origen.

No obstante, en este primer fogueo frente a los medios de comunicación, Juliana Guerrero también dejó la sensación de ser una joven con madera para la política. Ahora está a la expectativa porque espera que cambien los estándares para ser viceministra de juventudes y así, luego de muchas polémicas, tomar posesión del cargo.

