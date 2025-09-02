El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según él, transportaba drogas desde Venezuela, una clara escalada luego del despliegue de navíos en la zona.

Trump publicó un video en su red Truth Social en el que se ve una lancha rápida transportando a varias personas, segundos antes de recibir el ataque y de explotar en llamas.

Las fuerzas estadounidenses “dispararon contra una embarcación […] que transportaba muchas drogas”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Así que la eliminamos”, precisó.

Luego el mandatario añadió en Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes, presuntamente del grupo Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales.

“El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción. […] Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, advirtió.

Poco antes de iniciar una visita oficial a México este miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, mencionó que “las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal”.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Estados Unidos “va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, añadió.

