La muerte del cantante Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 provocó una fuerte conmoción en Colombia y en la industria musical. En el siniestro también perdió la vida el piloto de la aeronave, Fernando Torres, quien viajaba junto a otras personas en el vuelo.

Uno de los aspectos que más impacto causó en redes sociales tiene relación con la situación personal del piloto. Torres estaba casado con Liliana Betancourt y era padre de una niña pequeña.

Además, de acuerdo con información divulgada por Noticias Cartagena y la emisora Vibra, al parecer, su esposa se encontraba en estado de embarazo, un detalle que profundizó la tristeza alrededor del caso y causó múltiples mensajes de solidaridad.

En sus redes sociales, la mujer reaccionó con un corto mensaje con el que mostró su profundo dolor por la pérdida de su esposo, según recogió El Colombiano: “Amor de mi vida, dame fuerzas para continuar”.

La tragedia no solo significó la pérdida de una figura reconocida de la música popular, sino también la de un profesional cuya familia afronta ahora una situación especialmente dolorosa. En medio del duelo, seguidores y ciudadanos expresaron apoyo tanto a los familiares de Jiménez como a los del piloto, resaltando el impacto humano que dejó el accidente.

“Fuerza, mujer. Dios te consuele cada día. Ten fortaleza para seguir adelante con tus hijos. Dios con nosotros siempre” y “Por Dios. Qué fuerte, para su esposa es un dolor doble. Que Dios le dé fortaleza en este terrible momento”, son algunos de los comentarios.

¿Quién era Fernando Torres, piloto de Yeison Jiménez?

Fernando Torres era el piloto de la avioneta en la que viajaba el cantante Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026, cuando la aeronave se accidentó en Boyacá y murieron todos sus ocupantes. Torres se encontraba al mando del vuelo que partió del aeródromo Juan José Rondón, con destino a Medellín.

De acuerdo con información conocida, Torres contaba con experiencia en aviación y se desempeñaba como piloto de vuelos privados. Su nombre tomó relevancia pública porque apareció en un video grabado dentro de la aeronave minutos antes del despegue, registro que luego circuló en redes sociales.

También mantenía una relación cercana con Camilo Silva, quien fue piloto de Yeison Jiménez hasta agosto de 2025, un vínculo que lo integraba al círculo de confianza del equipo del artista y explicaba su presencia al frente de la aeronave en ese desplazamiento.

La muerte del piloto, junto con la del cantante y su equipo, provocó múltiples mensajes de solidaridad y reconocimiento a su labor, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.