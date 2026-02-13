Iván Cepeda afirmó en Barranquilla que, si llega a la Presidencia, impulsará una reforma política y constitucional para eliminar al Consejo Nacional Electoral, al que calificó como un organismo descompuesto, parcializado y peligroso para los derechos políticos.

La propuesta surge después de que la autoridad electoral le impidiera participar en la consulta interpartidista de la izquierda prevista para marzo.

El dirigente sostuvo que la decisión desconoce la fuerza del Pacto Histórico, movimiento que, según dijo, lidera la identificación partidista en distintas encuestas.

Tras el fallo, su campaña anunció el retiro de la consulta y la intención de inscribir su candidatura directamente a la primera vuelta presidencial, mientras estudia caminos jurídicos y apoyos políticos para controvertir la determinación.

Desde el organismo electoral, funcionarios respondieron que actúan dentro del marco legal y recordaron que su existencia está definida por la Constitución, por lo que solo podría desaparecer mediante una reforma aprobada por los canales institucionales.

La controversia se originó porque el tribunal consideró que Cepeda ya había participado en un proceso previo de selección interna, lo que configuraría doble militancia en consultas.

El choque reavivó el debate sobre posibles cambios al sistema electoral de cara a 2026 y causó reacciones de todo tipo en redes, donde usuarios criticaron que no se respete la separación de poderes.

Qué es el CNE y cómo opera en Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es una de las máximas autoridades de la organización electoral del país. Hace parte de un sistema que también integra la Registraduría Nacional del Estado Civil y tiene como misión principal vigilar, regular y garantizar la transparencia de la actividad política y de los procesos electorales.

Entre sus funciones está inspeccionar y controlar a los partidos y movimientos, velar por el cumplimiento de las normas sobre financiación de campañas y publicidad electoral, y decidir sobre la personería jurídica de las colectividades.

Además, el tribunal puede investigar y sancionar a candidatos o agrupaciones cuando detecta presuntas irregularidades en ingresos, gastos o en el desarrollo de las consultas internas.

El CNE también resuelve conflictos relacionados con escrutinios, revocatorias de inscripción y distribución de espacios en medios de comunicación.

Sus magistrados son elegidos por el Congreso de la República para periodos institucionales, lo que suele generar debate político sobre su independencia.

En términos prácticos, el organismo actúa como árbitro de la competencia electoral: fija reglas, supervisa que se cumplan y adopta decisiones administrativas que influyen directamente en cómo participan ciudadanos y partidos en las elecciones.

