El Tribunal Superior de Antioquia rechazó la tutela que buscaba garantizar la inscripción de Iván Cepeda como candidato en esta consulta interpartidista. El fallo determinó que la acción presentada era improcedente y que no existían bases suficientes para obligar a las autoridades electorales a incluir al senador en el proceso.

La tutela fue presentada un ciudadano luego de el CNE le negara la posibilidad de inscripción del líder de izquierda a la consulta del ‘Frente por la vida’. Los promotores de la acción argumentaban que la exclusión representaba una vulneración de derechos políticos fundamentales, en particular el derecho a participar en procesos de selección interna de una agrupación política con respaldo ciudadano.

¿Por qué Tribunal Superior de Antioquia negó tutela a favor de Iván Cepeda?

Sin embargo, el tribunal concluyó que el candidato renunció públicamente a su participación en el proceso. En consecuencia, la petición fue desestimada y la decisión de la autoridad electoral se mantiene vigente.

“Incumbiría al Tribunal considerar las razones del accionante y analizar la viabilidad de la decisión deducida, si no fuera porque, en últimas, esta perdió toda su razón de ser a partir de los eventos que siguieron a su radicación”, indicó la entidad, de acuerdo con Semana.

La respuesta judicial también subrayó que el ejercicio de los derechos políticos debe ajustarse a los procedimientos establecidos por la ley y por los estatutos de las organizaciones que convocan consultas internas. En este caso, según los magistrados, no se acreditó que se vulneraran garantías constitucionales que justificaran una orden judicial a favor del senador.

La decisión se produce en medio de un ambiente político polarizado, donde diversas campañas y aspirantes observan con atención cada movimiento de sus rivales y de los órganos de control. Para Cepeda, que mantiene una base de seguidores fieles en sectores de izquierda, el impedimento representa un obstáculo en la carrera hacia las elecciones de mayo.

Mientras tanto, los demás aspirantes que sí quedaron registrados en la Gran Consulta continúan con sus campañas activas de cara a la jornada del 8 de marzo, fecha en la que un número considerable de ciudadanos decidirá qué opción representa mejor sus ideales para la contienda presidencial.

