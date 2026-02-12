La candidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Claudia Romero, respondió públicamente a los comentarios que la señalaban como la mujer que aparece junto al presidente Gustavo Petro en una imagen tomada durante una visita oficial a la isla de Gorgona.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Ella se metió en mi matrimonio”: exesposa de Petro culpó a Verónica Alcocer de su separación)

Romero sostuvo que este tipo de publicaciones buscan afectar su reputación y desviar la atención del debate político, en un momento clave del calendario electoral. A su juicio, los rumores constituyen una forma de ataque personal que pretende vincular su nombre con especulaciones sobre la vida privada del mandatario sin ningún sustento.

“Hoy no debo hablar solo como candidata, sino también como mujer, madre y ciudadana. La persona que aparece en las imágenes que circulan en redes junto al presidente Gustavo Petro no soy yo. Asociarme a rumores de carácter íntimo para intentar sabotear a este Gobierno, desprestigiar mi nombre, es una forma de violencia política contra las mujeres”, indicó Romero en un video que publicó en sus redes sociales.

Lee También

En su pronunciamiento, la candidata también hizo referencia al impacto que este tipo de episodios tiene sobre la participación femenina en política. Señaló que las mujeres que ocupan espacios públicos enfrentan con frecuencia cuestionamientos de carácter personal que no guardan relación con sus propuestas o trayectoria. Según explicó, la discusión política debe centrarse en ideas y programas, no en insinuaciones sin pruebas.

La polémica surgió tras la circulación de una imagen en plataformas digitales que mostraba al presidente en un momento informal durante su estadía en Gorgona. A partir de allí, algunos usuarios comenzaron a especular sobre la identidad de la mujer que lo acompañaba, mencionando el nombre de Romero sin confirmación oficial.

#PRIMICIA | La candidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, (@PactoCol) Claudia Romero (@ClauRomeroNader), aclaró que ella no es la mujer que aparece en una fotografía cogida de la mano del presidente Gustavo Petro (@petrogustavo). La aspirante al Congreso dijo… pic.twitter.com/jcMTGQmcq3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 12, 2026

Claudia Romero anunció acciones legales

Frente a ese escenario, la candidata reiteró que no mantiene relación con los hechos mencionados y advirtió que evalúa acciones legales contra quienes difundan información que considere difamatoria. Insistió en que su campaña continúa enfocada en propuestas legislativas y en el fortalecimiento de la participación ciudadana.

“No todo vale en la política, no acepto ni aceptaré que utilicen mentiras, insinuaciones o ataques de mi vida personal para desconocer el trabajo que he construido con miles de ciudadanos que creen en mi liderazgo. Tengo una familia que respeto y me respalda, y ojo, más de 12 mil personas que depositaron su confianza en mí”, agregó la aspirante a la Cámara.

El episodio se suma al clima de tensión y polarización que caracteriza el debate político actual, donde las redes sociales amplifican versiones no verificadas y convierten rumores en tendencia en cuestión de horas. Mientras tanto, Romero busca cerrar la controversia con una postura clara y directa frente a los señalamientos.