La muerte de Donald Gibb, uno de los rostros más recordados del cine ochentero, despertó nostalgia entre fanáticos de las comedias juveniles y las películas de acción que marcaron a toda una generación.

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El actor estadounidense falleció a los 71 años en su casa de Texas, acompañado por su familia, luego de enfrentar complicaciones de salud que se agravaron en los últimos días.

Aunque muchos lo recuerdan por su imponente físico y por interpretar personajes rudos, quienes trabajaron con él aseguraban que fuera de cámaras era una persona tranquila, amable y muy cercana a sus seguidores. Su hijo Travis confirmó la noticia a medios internacionales y pidió privacidad para la familia durante este momento.

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Donald Gibb se convirtió en un ícono de culto gracias a su papel de “Ogre” en la saga cinematográfica Revenge of the Nerds, conocida en Latinoamérica como La revancha de los novatos o La venganza de los nerds. Su personaje era el clásico integrante intimidante de una fraternidad universitaria, pero con un estilo exagerado y cómico que terminó robándose buena parte de la atención de la película.

Su enorme estatura, cercana a los dos metros, y su voz grave ayudaron a que Hollywood lo encasillara en papeles de tipo duro. Sin embargo, el actor supo sacar provecho de esa imagen y construyó una carrera bastante reconocida en el entretenimiento de los años 80 y 90.

¿En qué producciones participó Donald Gibb?

Además de las comedias juveniles, Donald Gibb también dejó huella en el cine de acción. Uno de sus personajes más recordados fue Ray Jackson en Bloodsport, película protagonizada por Jean-Claude Van Damme y considerada un clásico de las artes marciales. Allí interpretó a un peleador carismático y fuerte que conectó rápidamente con el público.

Donald Gibb (Ray Jackson from Bloodsport) passed away at 71. RIP. The dude that stepped into the Kumite, BEAT THE HELL OUT OF CHONG LI… and then got taken out by a cheap kick to the stomach. 80s legend we’ll never forget. Thanks for the show, big man. #Bloodsport #RayJackson pic.twitter.com/WaXBgFGCiF — Un Forastero! (@Un_Foraster0) May 13, 2026

Su carrera también pasó por producciones como Hancock, U.S. Marshals, Conan the Barbarian y series de televisión populares como The X-Files, MacGyver, Knight Rider y Step by Step.

Antes de llegar a Hollywood, Gibb intentó abrirse camino en el deporte profesional. Practicó baloncesto y fútbol americano universitario, e incluso tuvo un breve paso por los San Diego Chargers, aunque una lesión cambió el rumbo de su vida y lo llevó hacia la actuación.

Con el paso de los años, Donald Gibb se mantuvo muy ligado a la cultura pop. Participaba en convenciones de cine, encuentros con fanáticos y eventos dedicados al cine retro, donde su personaje de “Ogre” seguía siendo uno de los más solicitados para fotografías y autógrafos.

La noticia de su fallecimiento también coincidió con el recuerdo de varios actores de la saga Revenge of the Nerds, considerada una de las franquicias universitarias más emblemáticas de los años 80. En redes sociales, cientos de seguidores compartieron escenas, frases y fotografías del actor, resaltando el impacto que tuvo en el cine de entretenimiento de aquella época.