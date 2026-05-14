Estados Unidos endureció los controles sobre el uso de la visa americana de turista y advirtió que algunas compras masivas podrían generar sanciones migratorias, incluida la cancelación del documento.

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Las autoridades pusieron especial atención en viajeros que ingresan al país con visa B1/B2 y aprovechan ‘outlets’ y centros comerciales para adquirir grandes cantidades de productos con fines de reventa en sus países de origen.

Aunque comprar en ‘outlets’ no es ilegal, el problema surge cuando las adquisiciones parecen actividades comerciales.

Según las autoridades migratorias, la visa de turista solo permite viajes por turismo, visitas familiares, tratamientos médicos temporales o algunas reuniones de negocios autorizadas, pero no actividades que generen ingresos.

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Entre las señales que podrían despertar sospechas están transportar cantidades excesivas de artículos iguales, viajar frecuentemente con equipaje cargado, presentar facturas de alto valor o dar explicaciones inconsistentes sobre el uso de los productos comprados.

Incluso sin demostrar ventas, los oficiales pueden iniciar procesos migratorios si detectan patrones de compra sospechosos.

Las sanciones pueden incluir cancelación inmediata de la visa, deportación, restricciones para futuras solicitudes e incluso prohibiciones de ingreso a Estados Unidos.

Además, recordaron que la visa B1/B2 tampoco autoriza trabajar, estudiar formalmente ni realizar empleos informales en territorio estadounidense.

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