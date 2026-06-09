La desaparición de una menor de 13 años tiene en alerta a una familia en Bogotá. Las autoridades adelantan la búsqueda de Mariana Candela Sandoval, cuyo paradero es desconocido desde la tarde del lunes festivo 8 de junio, cuando fue vista por última vez en la localidad de Kennedy.

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El padre de la adolescente relató que la joven desapareció hacia las 5:00 de la tarde en el sector de Timiza. Desde ese momento, familiares y allegados comenzaron una intensa búsqueda ante la falta de información sobre su ubicación y las horas de incertidumbre que empezaron a acumularse.

La preocupación aumentó durante la madrugada del martes. La menor se conectó a redes sociales alrededor de las 4:00 a. m. para comunicarles a sus familiares que se encontraba en el barrio Galán y que había pasado la noche en la calle. Sin embargo, después de ese breve contacto, dejó de responder llamadas y mensajes.

Las pistas recopiladas por la familia apuntan a que Mariana Candela habría sido vista posteriormente en el sector del 20 de Julio, en el sur de Bogotá. La información conocida hasta ahora indica que estaría acompañada por un hombre, circunstancia que incrementó la angustia de sus seres queridos y motivó una reacción más rápida de las autoridades.

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Mariana Candela Sandoval se encuentra desaparecida desde ayer. Cualquier información es de vital importancia. 🚨 pic.twitter.com/LyPRxzUMKS — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) June 9, 2026

Las características físicas de la menor también fueron divulgadas para facilitar su identificación. Mariana Candela mide aproximadamente 1,48 metros, tiene tez blanca, ojos verdes y cabello castaño con las puntas teñidas de color verde. El día de su desaparición vestía un jean ancho gris y una blusa negra ajustada.

Ante la situación, la familia interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General y la Policía Nacional. Además, ya activaron los protocolos de búsqueda y verificación en distintos puntos de la capital con el fin de ubicar a la adolescente lo antes posible.

Mientras avanzan las labores de localización, los familiares hicieron un llamado urgente a la ciudadanía. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mariana Candela Sandoval puede comunicarse a los números 319 518 5683 o 301 481 3090.

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