En medio de situaciones subidas de tono por la política en Colombia, un insólito caso se presentó en Bogotá por un concejal que convirtió en un auténtico basurero el recinto de debate de sus colegas. Una imagen se viralizó con el hecho.

Juan David Quintero, que ha hecho parte del Nuevo Liberalismo y ahora lidera el movimiento En Marcha, sorprendió con esa particular jugada en la que llevó bolsas de basura al mencionado espacio.

El periodista Manuel Salazar expuso a través de su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) la particular imagen del Concejo de la capital colombiana lleno de bolsas con residuos, a lo que le sumó una tajante crítica.

“Lo mínimo que debe hacer un concejal de Bogotá es respetar el recinto, para hablar de basuras no es necesario dejarla frente a los funcionarios existen miles de formas para mostrar que la ciudad está sucia, mal el concejal Juan David Quintero”, afirmó el comunicador.

Precisamente, Juan David Quintero protagonizó una pelea hace varios meses por los carros de escoltas mal parqueados en la carrera Séptima de Bogotá, en una escena que también se hizo viral.

El Concejo de Bogotá, que es la máxima autoridad administrativa y política de la capital colombiana, está compuesto por un total de 45 concejales. Estos representantes son elegidos mediante voto popular por un periodo de cuatro años y tienen la responsabilidad de ejercer el control político a la administración distrital, además de debatir y aprobar los Proyectos de Acuerdo que rigen el destino de la ciudad.

Esta cifra de 45 curules está establecida por la ley colombiana basándose en la población del Distrito Capital. De estos asientos, 44 se asignan a través del sistema de cifra repartidora entre las listas de los partidos políticos que superan el umbral electoral.

La curul número 45, por disposición del Estatuto de la Oposición, se le ofrece al candidato que obtuvo la segunda mayor votación en las elecciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá; si este acepta, ocupa su puesto en la corporación; de lo contrario, dicha curul se reparte entre los partidos según los resultados electorales generales.

¿Quién es Juan David Quintero, el concejal de Bogotá que llevó basura?

Juan David Quintero es un abogado y político colombiano que actualmente se desempeña como concejal de Bogotá para el periodo 2024-2027. En este 2026, su labor en el cabildo distrital destacado por ser una de las voces más activas del partido Nuevo Liberalismo y, ahora, el movimiento En Marcha.

Su trayectoria pública comenzó a consolidarse tras su exitoso paso como edil de la localidad de Usaquén, donde obtuvo una votación histórica que le permitió proyectar su carrera hacia el Concejo de la capital, enfocándose en temas de seguridad, movilidad y transparencia gubernamental.

Quintero es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pontificia Javeriana, donde desarrolló una sólida base en derecho público. Su gestión en el Concejo se ha caracterizado por ejecutar un control político riguroso a la administración distrital, defendiendo la ejecución de grandes obras de infraestructura como el Metro de Bogotá y el Regiotram.

Además, ha liderado iniciativas para mejorar la respuesta tecnológica ante la criminalidad, promoviendo la integración de cámaras de seguridad privadas con el sistema de vigilancia de la Policía Metropolitana para optimizar los tiempos de reacción.

Juan David Quintero representa una renovación generacional, manteniendo un diálogo constante con la ciudadanía a través de canales digitales y recorridos territoriales permanentes.

