Un momento tenso se vivió en Bogotá durante la tarde de este lunes primero de septiembre, luego de una acalorada discusión que sostuvo el concejal Juan David Quintero con unos escoltas que hacían parte de una caravana de camionetas. La situación ocurrió en inmediaciones del parque Central Bavaria, en la calle 30 sobre la intersección entre las carreras Séptima, Décima y Trece.

(Le puede interesar: Problemas en Transmilenio por cierre en la Av. Américas: la fila de buses es increíble)

Todo se originó porque los vehículos de seguridad estaban parqueados en la importante arteria vial del Centro Internacional de la capital y obstruían el paso allí. Eso molesto al cabildante, quien reclamó por la numerosa cantidad de carros y motos estacionados allí, principalmente porque algunos estaban detenidos sobre el paradero de buses del SITP.

El propio Quintero subió a redes el video en el que discute con los presuntos escoltas y en el que, inclusive, se para al frente de una de las camionetas para obstruir su salida, en medio de sus reclamos y manotazos al capó del vehículo. El concejal le dice a uno de los conductores si va a tirarle el carro encima, mientras algunos policías tratan de calmarlo para que la discusión no pase a mayores.

Lee También

Urgente!! ¿Thomas Greg & Sons cree que la 7ma es su garaje? ¿Qué privilegio tienen para parquearse mal y TIRARME EL CARRO?🚨

5 camionetas, motos y hasta una Cadillac bloqueando un paradero de buses. ¡Y me agreden con el carro!

Bogotá se respeta.#Sitienepalwhiskytienepalhielo pic.twitter.com/E1DKt5Zcdt — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 1, 2025

“Usted estaba bloqueando un paradero”, alega Quintero a uno de los supuestos escoltas, quien intenta decirle las razones por las que la caravana se ubicó allí. Sin embargo, el político sigue en desacuerdo con la ubicación de los automóviles.

“Vivimos en el mismo país, el jefe suyo tiene los mismos derechos que usted… todos aquí, esa señora que está tratando de cruzar la vía, tiene los mismos derechos. Su esquema, con su protegido, está violando una vía arterial”, sentenció el concejal del Nuevo Liberalismo, movimiento del alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán (aunque Quintero declaró su independencia del gobierno distrital por diferencias en políticas de la administración actual).

(Lea también: [Video] Vendedora en Bogotá fue agredida por extranjeras en plena transmisión en vivo)

Otro de los momentos tensos que quedaron registrados en el video fue cuando el cabildante confrontó a un hombre en traje que supuestamente lo habría insultado. “¿Que yo soy un qué? Venga y dígamelo en la cara otra vez, ¿que yo qué soy, un sapo? Dígamelo. Si es tan varón, dígamelo en la cara”, le reclamó el también vicepresidente del Concejo de Bogotá.

Según dijo Juan David Quintero a través de ‘X’ (Twitter), el esquema de seguridad pertenecería a miembros de la firma Thomas Greg & Sons, que tiene el contrato para la elaboración de pasaportes de Colombia hasta abril de 2026. El concejal apuntó contra la organización y la señaló de agarrar la Séptima como su “garaje”, además de reclamar que, supuestamente, le tiraron una de las camionetas encima.

En otro video, Quintero mostró los vehículos del esquema de seguridad que estaban mal parqueados: tres motos y cinco camionetas. Lo que llama la atención es que dos de los vehículos de cuatro ruedas eran de marcas lujosas (Cadillac y Volvo); las restantes, Toyota.

* Pulzo.com se escribe con Z