En el vasto universo de las redes sociales, las recomendaciones de cine suelen ser terreno de críticos ilustrados y académicos. Sin embargo, una reciente lista compartida por un usuario en X (antes Twitter) ha encendido el debate, no por su rigor técnico, sino por su audaz selección de títulos que exploran la complejidad de las relaciones humanas, el deseo y la madurez.

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Se trata de una recopilación de 50 películas recomendadas para un público maduro, donde el romance se mezcla con el drama psicológico y, en muchos casos, con escenas no aptas para menores de edad.

Esta aparece justo en medio de la conversación global que cada año crean los premios Premios Óscar, el evento más importante de la industria cinematográfica. Durante esta temporada, miles de cinéfilos suelen compartir en redes sociales sus propias listas de películas favoritas, recomendaciones o debates sobre producciones que consideran imperdibles.

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Aunque el listado no pretende competir con los premios ni representa una selección de expertos, sí se convierte en una recomendación personal que puede servir como punto de partida para que los usuarios discutan sobre cuáles películas para público adulto deberían estar en una lista de este tipo.

El autor de este hilo es Daniel Vargas, un usuario cuya descripción de perfil se aleja del cine comercial para enfocarse en temas de desarrollo personal, psicología, salud y paz.

Es precisamente este enfoque el que le da un matiz curioso a su selección: no se presenta como un análisis de un experto cinematográfico, sino como una sugerencia personal de títulos que, de una u otra forma, exploran la psique humana y las dinámicas de pareja.

Las 50 mejores películas para un público maduro 🔞🎬🎬🎬🎬 1. Cincuenta sombras de Grey (2015)

2. Cincuenta sombras más oscuras (2017)

3. Cincuenta sombras liberadas (2018)

4. 365 días (2020)

5. 365 días: Este día (2022)

6. 365 días: Los próximos 365 días (2022)

7. El azul es… pic.twitter.com/AkvVdTratx — Daniel Vargas (@DanielVargask) March 15, 2026

Vargas deja claro que esta es su percepción personal. No obstante, el listado ha despertado una ola de comentarios, ya que mezcla grandes clásicos del cine de autor con producciones contemporáneas que han sido fenómenos de audiencia en plataformas de ‘streaming’.

Este es el listado completo compartido por el usuario:

Cincuenta sombras de Grey (2015) Cincuenta sombras más oscuras (2017) Cincuenta sombras liberadas (2018) 365 días (2020) 365 días: Aquel día (2022) 365 días más (2022) El azul es el color más cálido (2013) Malcolm & Marie (2021) Infiel (2002) Secretario (2002) Instinto básico (1992) Ninfomaníaca Vol. I (2013) Ninfomaníaco Vol. II (2013) Ojos bien cerrados (1999) Llámame por tu nombre (2017) Amor (2015) Pecado Original (2001) Los Soñadores (2003) Intenciones crueles (1999) Cierre (2004) Blue Valentine (2010) Camino revolucionario (2008) Femme Fatale (2002) El amante (1992) 91/2 semanas (1986) De humor para el amor (2000) Un método peligroso (2011) Daños (1992) Luna amarga (1992) Crash (1996) La criada (2016) Último tango en París (1972) Y Tu Mamá También (2001) Vergüenza (2011) Lujuria, Precaución (2007) El lector (2008) Adore (2013) Chloe (2009) La chica de al lado (2004) Atracción fatal (1987) Propuesta indecente (1993) Los Voyeurs (2021) Aguas profundas (2022) El trato real (2022) Cosas salvajes (1998) El profesor de piano (2001) Habitación en Roma (2010) La Bella Durmiente (2011) Amor y otras drogas (2010) Intercambio de Princesas 3 (2021)

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos en redes sociales, la lista no busca establecer cuáles son las mejores películas del cine erótico o romántico para adultos, sino compartir recomendaciones personales.

De hecho, el propio origen del listado deja claro que se trata de la opinión de un usuario de internet y no de un experto en cine, lo que abre la puerta a que otros usuarios agreguen sus propias sugerencias o cuestionen algunas elecciones.

Además, la selección mezcla géneros muy distintos: desde thrillers eróticos y dramas románticos hasta películas que exploran relaciones complejas, infidelidad o deseo desde diferentes perspectivas culturales.

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