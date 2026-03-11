Un profesor de Gainesville murió tras ser atropellado cuando intentaba sorprender a un grupo de estudiantes que hacían una broma frente a su casa, según informó The New York Times.

La víctima fue identificada como Jason Hughes, de 40 años, quien trabajaba como docente en la North Hall School.

Una broma estudiantil terminó en tragedia en EE. UU.

De acuerdo con The New York Times, la noche del viernes 6 de marzo un grupo de adolescentes llegó hasta la vivienda del profesor con rollos de papel higiénico para lanzarlos a los árboles, una broma común entre estudiantes en Estados Unidos.

Hughes estaba al tanto de la situación y planeaba sorprender a sus alumnos mientras hacían la broma.

Sin embargo, el suelo estaba resbaladizo por la lluvia y el profesor resbaló y cayó a la calle cuando se dirigía hacia el grupo, que en ese momento ya estaba subiendo a sus vehículos para irse.

Adolescente acusado de atropellar a profesor

Según reportó The New York Times, entre los jóvenes se encontraba Jayden Ryan Wallace, de 18 años, quien está acusado de atropellar al profesor con su camioneta mientras él y otros cuatro adolescentes intentaban abandonar el lugar.

La Oficina del Alguacil del Condado de Hall indicó que Wallace enfrenta un cargo de homicidio vehicular en primer grado, además de allanamiento de morada, conducción temeraria y arrojar basura.

Según el reporte citado por The New York Times, el profesor cayó a la calle cerca de las 11:40 de la noche, momento en el que fue atropellado. Tras el incidente, Wallace y los otros jóvenes se detuvieron e intentaron prestarle primeros auxilios mientras llegaban los servicios de emergencia. Hughes fue trasladado a un hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

