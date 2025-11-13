La angustia que durante tres días vivieron los familiares, amigos y compañeros de Natalia Valentina Monsalve Chimienti, una adolescente de 14 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 10 de noviembre, finalmente terminó con una noticia esperanzadora: la menor fue encontrada con vida.

La joven, quien había sido vista por última vez cuando salía del Instituto San Carlos, en el barrio Belén La Nubia, fue hallada en la tarde de este miércoles en el barrio Enciso, ubicado en el centro occidente de la capital antioqueña, según confirmó El Tiempo.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares al mencionado medio, Natalia ya se encuentra junto a sus padres y, aunque presenta algunas heridas leves, está fuera de peligro.

El rescate de la adolescente fue posible gracias a las labores de investigación adelantadas por el CTI de la Fiscalía y la articulación con la Policía de Infancia y Adolescencia. Durante los últimos días, los agentes habían seguido varias pistas que finalmente condujeron al paradero de la menor.

Aunque las autoridades no han entregado un comunicado oficial sobre los detalles de la operación, fuentes citadas por El Tiempo aseguraron que el rastreo de comunicaciones y movimientos en redes sociales fue clave para ubicar a Natalia en el sector de Enciso, donde finalmente fue encontrada en condiciones estables.

Qué hipótesis hay en el caso de Natalia Valentina Monsalve

Antes del hallazgo, la desaparición de la joven había despertado gran preocupación en Medellín, no solo por el tiempo transcurrido, sino también por las circunstancias que rodeaban su caso.

De acuerdo con una fuente consultada por el mencionado periódico, semanas antes de su desaparición, Natalia habría iniciado conversaciones en TikTok con una persona desconocida, aparentemente una mujer, con quien empezó a intercambiar mensajes después de subir una fotografía en uniforme del colegio.

Esa publicación habría permitido que la sospechosa identificara el lugar donde estudiaba la menor. Testimonios de algunas compañeras indicaron que, en una ocasión, Natalia y la mujer llegaron a encontrarse en persona. Después de ese encuentro, la desconocida comenzó a enviarle mensajes intimidantes por WhatsApp, en los que la amenazaba con “llevarla por las malas” si no accedía a verla de nuevo.

Según el relato compartido con El Tiempo, la mujer incluso habría insinuado que sabía los horarios de salida del colegio y los lugares frecuentados por la adolescente. Esto le hizo temer a los investigadores que la desaparición estaría relacionada con un posible intento de abuso o captación en redes sociales.

El lunes 10 de noviembre, como todos los días, el padre de Natalia llegó hasta el Instituto San Carlos para recogerla a la salida de clases. Sin embargo, la joven nunca apareció. Al notar su ausencia, el hombre ingresó a las instalaciones del colegio y la buscó sin éxito. De inmediato, dio aviso a las autoridades y se activaron los protocolos de búsqueda.

Buscamos en #Medellin a Natalia Valentina Monsalve Chimienti, vista por última vez ayer 10 de noviembre 2025 saliendo del colegio en la comuna 16, Belén. 🚨‼️ Por favor compartir. #Buscarlashastaencontrarlas 💜 pic.twitter.com/2towpLH8as — B 🤍 (@prendaitsbren) November 11, 2025

Las cámaras de seguridad del plantel registraron los últimos momentos en que fue vista. Natalia salió por la puerta lateral destinada al transporte escolar, y no por la principal, donde usualmente la esperaba su padre. En las imágenes se le ve caminando mientras utiliza su celular, aparentemente enviando mensajes, y luego se dirige hacia la calle 19, recogió el mismo medio.

