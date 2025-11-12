A Gustavo Petro le abrieron una investigación por el “tarimazo” que hizo en Medellín, el pasado 21 de junio. Su mitin político lo tiene contra las cuerdas porque llevó a personas que cumplían condenas en las cárceles y las subió al escenario. La Comisión de Acusaciones estudia si hubo irregularidades para el traslado de los privados de la libertad durante la alocución presidencial hecha en el parque La Alpujarra, de la capital antioqueña.

