El presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana protagonizaron un nuevo enfrentamiento político. Durante un acto público en Santa Marta, Petro acusó a Pastrana de tener vínculos con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, al señalarlo como “amigo de un pedófilo multimillonario”.
Además, lo relacionó con el senador estadounidense Bernie Moreno y su familia, a quienes acusó de conspirar con sectores conservadores de Estados Unidos para afectar su gobierno.
Este fue el reciente trino de Petro al respecto:
El problema mental que tengo es que soy revolucionario y no oligarca, usando lamñ presidencia para hacer negocios personales. Me gustan mucho las mujeres hermosas e inteligentes, pero jamás se me ocurriría hacerme amigo de un pedófilo multimillonario. ¿Será que estoy loco? https://t.co/2RffFw92VpLee También
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 12, 2025
Los comentarios surgieron tras una polémica imagen generada con inteligencia artificial que muestra a Petro como presidiario en un documento atribuido al entorno de Moreno.
Pastrana respondió negando cualquier relación con Epstein y calificando las declaraciones del mandatario como “injuriosas y calumniosas”. Aseguró que nunca viajó en los aviones ni visitó las islas de Epstein, y sostuvo que la lista mencionada por Petro no existe.
Además, cuestionó la estabilidad mental del presidente, sugiriendo que sus declaraciones recientes evidencian un deterioro preocupante.
También recordó que nunca ha usado temas personales para atacar a Petro, pese a sus escándalos privados.
Finalmente, defendió su relación con la familia Moreno como meramente personal y de vieja data, y advirtió que el país enfrenta una crisis política por los desvaríos del jefe de Estado.
Petro deja raro mensaje tras acusación de Pastrana
En la mañana de este 12 de noviembre, Petro redobló la apuesta y puso un confuso trino a través de su cuenta de X.
“El problema mental que tengo es que soy revolucionario y no oligarca, usando la presidencia para hacer negocios personales. Me gustan mucho las mujeres hermosas e inteligentes, pero jamás se me ocurriría hacerme amigo de un pedófilo multimillonario. ¿Será que estoy loco?”, sentenció Petro en esa red social.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
