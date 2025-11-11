Un video publicado por el médico alternativo José Villafañe, conocido por atender al presidente Gustavo Petro, ha desatado conversación en redes sociales al mostrar el “antes y después” del mandatario, a quien se le ve con un rostro más terso, menos arrugas y un aspecto más rejuvenecido.

En la grabación, Villafañe aseguró inicialmente que los cambios no se deben a tratamientos estéticos convencionales, sino a procesos de sanación integral, pero posteriormente aclaró en un comentario que hubo intervención.

La cirugía estética del presidente Petro

Villafañe, además, confirmó que el presidente fue sometido a una cirugía estética durante Semana Santa, según fuentes que calificó como confiables.

“Datos relevantes: en Semana Santa fue sometido a cirugía estética según fuentes confiables. El video del antes fue tomado de su perfil en mayo. Mi primer contacto con él fue en julio, y el video del después es reciente, no mayor a un mes”, explicó.

Quién es el médico de Petro

El galeno, quien ha trabajado con comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, combina saberes ancestrales con prácticas modernas. Lleva una década dedicado a la medicina alternativa y suele mostrar en sus redes casos de pacientes que, según él, han logrado recuperarse con métodos distintos a los de la medicina tradicional.

La publicación se volvió viral, provocando debate sobre la salud del mandatario y el tipo de tratamientos que estaría recibiendo fuera de los canales médicos convencionales.

