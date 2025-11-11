Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, emitió fuertes críticas hacia el presidente Gustavo Petro durante una entrevista con NTN24 y echó leña al fuego en las deterioradas relaciones con el Gobierno de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Benedetti baja el tono a la pelea con Trump y dice que Colombia no expulsará a embajador de EE. UU.)

La figura estadounidense, considerada mano de Marco Rubio, se enfrentó públicamente a las posturas del jefe de Estado colombiano, expresando su pesar porque, según él, el jefe de Estado colombiano es un líder de “muy bajo carácter moral”.

En esa línea, Landau señaló que el gobierno norteamericano mantenía “diferencias significativas” con la administración de Petro. Además, Landau celebró el posible cambio político en las elecciones de 2026.

Lee También

“Tenemos nuestras diferencias con el Gobierno Petro. Gracias a Dios habrá una elección en Colombia ya este año que viene y supongo que el pueblo colombiano, en su gran sabiduría, pues va a rechazar este sendero”, indicó el estadounidense que visitó a Colombia para el sepelio de Miguel Uribe Turbay.

La tensión entre ambas naciones se agudizó luego de que, al final de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Petro con bocina en mano, le solicitó al ejército estadounidense desobedecer órdenes de Trump en lo que tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina.

“El presidente Petro se ha portado de una manera muy provocativa. Imagínense, aquí estuvo en Nueva York, alentando a nuestras propias tropas a desobedecer las órdenes legítimas de nuestro presidente”, agregó Landau.

Petro llama a consultas a embajador en EE. UU. tras la foto hecha con IA de la ‘doctrina Trump’ Ampliación >>> https://t.co/fdhXRL2Pva pic.twitter.com/LGoKeNgqoJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 10, 2025

Gustavo Petro habla de supuesto plan para ponerlo preso en Estados Unidos

Las declaraciones del funcionario se dan luego de la crisis que se desató por una imagen creada por inteligencia artificial en la que el líder del Pacto Histórico apareció vestido de preso al lado de Nicolás Maduro.

Se trató de un plan de cinco puntos descrito dentro de un documento enviado por el congresista Berni Moreno, que contemplaba la apertura de una investigación sobre el financiamiento extranjero de la campaña de Petro y la imposición de sanciones selectivas contra el mandatario colombiano, su familia y sus allegados.

La imagen, retirada posteriormente, provocó la reacción inmediata de Petro, quien denunció públicamente una maniobra de Moreno, de origen colombiano, a manera de retaliación en su contra.

“Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realicé debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante”, afirmó Petro en X.

Este plan fraguado por Bernie Moreno, a cuyos hermanos realice debates por la corrupción en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos que se presentó allí, se venga, así, haciéndome pasar como narcotraficante Esto se… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2025

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.