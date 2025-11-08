En su intervención durante ese evento, Petro acusó al expresidente Donald Trump de haberlo perseguido y de promover una política antidrogas equivocada.

También denunció los ataques de EE. UU. a narcolanchas en el Caribe, señalando que muchas víctimas son pescadores o empleados de los narcotraficantes.

Petro reprochó la ausencia de Trump en la cumbre y lo calificó como “enemigo de la humanidad” por su falta de compromiso con la lucha climática.

Ante sus comentarios, el Departamento de Estado respondió defendiendo y remarcando las sanciones impuestas durante la administración Trump contra Petro, su familia y el ministro Benedetti, aclarando que no se dirigen al pueblo colombiano.

“La Administración Trump impuso sanciones directas contra el presidente Gustavo Petro, miembros de su familia y el ministro del Interior Benedetti, no contra el pueblo colombiano. A pesar de las diferencias políticas con el presidente colombiano Petro y sus ataques infundados contra el secretario Rubio, Estados Unidos sigue comprometido con su larga relación con el pueblo colombiano”, reza la carta del Departamento de Estado.

Además, esa entidad reiteró que, pese a las diferencias políticas, Estados Unidos mantiene su compromiso con Colombia.

Petro insistió en que el “negacionismo climático” de Washington pone en riesgo al planeta y propuso una agenda común entre América Latina y los estados estadounidenses más afectados por el cambio climático para impulsar la transición energética.

Criticó la falta de atención del gobierno norteamericano a estas propuestas, asegurando que América Latina puede ser clave para generar energía limpia y fortalecer la democracia regional.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.