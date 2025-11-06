El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó en la noche de este jueves 6 de noviembre que unidades militares ejecutaron un nuevo ataque letal en el Caribe, que dejó tres personas muertas.

La operación, ordenada directamente por el presidente Donald Trump, tenía como objetivo una embarcación señalada de pertenecer a una “organización terrorista”.

El secretario reiteró que las acciones militares seguirán activas mientras continúe lo que denominó “el envenenamiento del pueblo estadounidense” por parte de las redes de narcotráfico internacional. “Como ya hemos dicho, los ataques a buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”, advirtió.

As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops. Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

El funcionario también lanzó un mensaje directo a las organizaciones criminales: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas mortales, los mataremos”.

Esta operación se suma a las ofensivas ordenadas por la Casa Blanca en el marco de la campaña militar impulsada por el gobierno de Trump para frenar el tráfico de drogas en aguas del Caribe y el Pacífico. Hasta ahora, el Departamento de Guerra no ha revelado la ubicación exacta del ataque ni la identidad de las personas fallecidas.

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.