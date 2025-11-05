El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas internacionales tras anunciar que ordenó al Departamento de Guerra iniciar pruebas con armas nucleares, una decisión que revive los temores de una nueva carrera armamentista.

A través de su red social Truth, Trump afirmó que Estados Unidos “posee más armas nucleares que cualquier otro país” y recordó que durante su primer mandato logró la “modernización y renovación completa del arsenal existente”.

Trump argumenta los estudios nucleares

El mandatario justificó la instrucción al asegurar que otros países están adelantando pruebas similares, por lo que —según dijo— su gobierno actuará “en igualdad de condiciones”.

El anuncio fue recibido con preocupación por analistas y gobiernos extranjeros, que ven en la medida un paso hacia la escalada de tensiones globales en medio de un escenario geopolítico ya marcado por conflictos y amenazas nucleares latentes.

