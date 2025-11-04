Nueva York eligió este martes 4 de noviembre a su nuevo alcalde. Se trata de Zohran Mamdani, un político de izquierda y primer musulmán en ocupar el cargo en la historia de la ciudad. La elección se convirtió en la contienda local más observada de la jornada en Estados Unidos, en la que los demócratas también obtuvieron las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia.

Así lo dio a conocer AFP, que informó sobre la victoria de Mamdani, que ocurre en medio de feroces ataques dirigidos contra sus propuestas políticas y su origen musulmán por parte del presidente Donald Trump, así como de líderes empresariales y medios conservadores.

De acuerdo con la agencia, los demócratas celebraron también sus triunfos en Virginia y Nueva Jersey, resultados que apuntan a un cambio en el ánimo político del país, de cara a las elecciones intermedias de 2026, en las que estará en juego el control del Congreso.

¿Quién es el nuevo alcalde de Nueva York?

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y posteriormente naturalizado estadounidense, Mamdani era casi un desconocido antes de lograr la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer en esta jornada.

El nuevo alcalde se describe a sí mismo como socialista y centró su campaña en reducir los costos de vida para los neoyorquinos de clase trabajadora.

El ambiente fue de euforia entre sus simpatizantes reunidos en un histórico local de conciertos en Brooklyn, mientras aguardaban que Mamdani se dirigiera al público tras confirmarse su victoria.

