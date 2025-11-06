En un giro inesperado dentro de la política venezolana, Nicolás Maduro, líder del régimen, estaría contemplando la posibilidad de renunciar al poder de forma controlada.

La información fue revelada por fuentes próximas al régimen y citadas por The Atlantic, importante medio estadounidense. Sin embargo, para que esto se dé, el sucesor de Hugo Chávez tendría que recibir amnistía para él y a sus principales colaboradores.

Además, según el citado medio, solicitaría que se le retiren las recompensas internacionales que pesan sobre ellos y garantice un exilio seguro para su círculo más cercano.

“Maduro estaría dispuesto a una salida controlada si Estados Unidos le concede amnistía a él y a sus principales colaboradores, retira las recompensas y facilita un exilio tranquilo”, publicó el citado medio.

Esta noticia desató un intenso debate político, ya que Maduro nunca había mostrado públicamente disposición para dejar el cargo. Analistas coinciden en que este cambio en el discurso podría responder a la creciente presión internacional y a la posibilidad de obtener incentivos suficientes que faciliten una “salida negociada” del poder.

Estados Unidos ya había rechazado propuesta de Maduro

La administración de Donald Trump ya habría rechazado acuerdos que incluían entregar el poder a la vicepresidenta Delcy Rodríguez tras un periodo transitorio de tres años.

En este sentido, la posición estadounidense se mantiene firme al no reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro, al que califica como un régimen narcoterrorista, según las fuentes consultadas por The Atlantic.

Sin embargo, de acuerdo con Semana, el más interesado en una intervención armada sería el secretario de Estado Marco Rubio, mientras que otros asesores cercanos a Trump verían ese camino como peligro.

“Quienes abogan por reanudar las negociaciones señalan que intentar derrocar a Maduro por la fuerza sería una medida impredecible y potencialmente peligrosa”, The Atlantic.

