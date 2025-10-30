En un reciente operativo policial en Río de Janeiro (Brasil), las autoridades incautaron 91 fusiles pertenecientes a distintas fuerzas armadas, entre ellas la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.

(Vea también: “Para que respeten”: Maduro dice que Venezuela tumbó tres avionetas del narcotráfico)

De esta manera, el armamento fue hallado en poder del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más violentas y antiguas del país, reconocida por sus vínculos con el narcotráfico y el tráfico de armas, según informó Semana.

¿Qué pasó en el operativo de Río de Janeiro (Brasil) contra la delincuencia?

La operación fue ampliamente difundida por su dimensión y porque dejó más de 132 muertos, de acuerdo a medios internacionales como El País. Además, provocó preocupación y tensiones políticas en varios países.

El peligroso grupo delincuencial es famoso por sus enfrentamientos con la policía, por controlar amplias zonas de las favelas de Río y mantiene un extenso historial delictivo relacionado con el contrabando de armas procedentes de distintos territorios.

Según datos de la Policía Federal de Brasil, el arsenal incautado no proviene de coleccionistas locales, sino de rutas clandestinas que atraviesan la Amazonía, donde Paraguay cumple un papel clave dentro del contrabando regional.

Pese al número de víctimas, las autoridades calificaron la intervención como un “éxito operativo” dentro de la lucha contra el narcoterrorismo, señalando que la incautación representa un golpe significativo para la capacidad militar del Comando Vermelho.

