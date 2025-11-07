Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a una trabajadora de una guardería en Chicago el 5 de noviembre de 2025, dentro del Centro de Aprendizaje de Inmersión en Español Rayito de Sol, mientras los niños presenciaban la escena.

El hecho generó conmoción porque, hasta este año, las guarderías estaban protegidas por una directiva que impedía redadas en “lugares sensibles”, eliminada por el presidente Donald Trump al asumir su mandato.

Videos muestran a los agentes sacando violentamente a la mujer, quien afirmó tener papeles de trabajo. Autoridades locales y congresistas denunciaron que los agentes actuaron sin orden judicial y pusieron en riesgo a los menores.

El Departamento de Seguridad Nacional justificó la acción alegando que la trabajadora intentó esconderse tras una persecución. Padres, maestros y funcionarios calificaron el operativo como traumático y exigieron su liberación inmediata.

“Los agentes intentaron realizar un control de tráfico selectivo a esta inmigrante ilegal colombiana”, señaló esa entidad.

La escuela cerró tras el incidente, mientras la comunidad expresó temor por las crecientes redadas del ICE en Chicago.

Expertos advirtieron que las tácticas más agresivas de inmigración han creado miedo entre los trabajadores del cuidado infantil, muchos de ellos inmigrantes, que ahora dudan en asistir a sus trabajos por miedo a ser detenidos.

