Milvia Niño, colombiana y madre valiente, ha decidido vender todas sus pertenencias para buscar una opción de vida para su hijo de 24 años, Daniel Cubides, quien padece cáncer terminal con tumores en el pecho. La costosa batalla por la vida de Daniel se ha trasladado a la Ciudad de México, donde esperan concluir con la segunda y última cirugía necesaria para su tratamiento.

“Darle un suspiro a Daniel.” es el nombre de la valiente misión que ha emprendido Milvia Niño para costear el altísimo tratamiento de su hijo. Milvia, incapaz de aceptar que a su hijo solo se le brindaran en Colombia cuidados paliativos, decidió que haría todo lo posible para brindarle a Daniel una segunda oportunidad de vida.

Desafiando las adversidades y con una fortaleza admirable, la familia logró trasladarse a México, gracias a las donaciones recibidas a través de Bancolombia y Nequi, y que ascendieron a los 100 millones de pesos. Una vez asentados en territorio mexicano, Daniel fue ingresado a la Clínica Ángeles de Lomas, donde se sometió a una primera cirugía el pasado 24 de octubre, después de varias complicaciones durante el vuelo y el traslado.

Ya en la clínica, el joven Daniel ha enfrentado una serie de exámenes, incluyendo tomografías, que evalúan el estado de su cáncer. Además, ha tenido que someterse a una traqueotomía, y ha sido intubado en dos oportunidades. Sin embargo, se ha logrado registrar mejorías en su estado de salud, aprendiendo a alimentarse a través de sondas, e iniciar ejercicios y terapias de rehabilitación.

No obstante, una nueva cirugía necesaria para concluir su tratamiento no ha podido ser efectuada a causa de la falta de recursos económicos. Según lo relató Milvia, “la clínica no autorizó la operación por falta de pago,” lo que ha significado un retraso importante en el proceso de recuperación de Daniel, quien en la espera, contrajo una neumonía nosocomial.

En este punto, la familia ha redoblado sus esfuerzos para conseguir ayuda económica. Han apelado a la solidaridad de ‘influencers’ y de fundaciones y organismos que estén dispuestos a colaborar. La vida de Daniel pende del delicado hilo de completar el proceso quirúrgico.

“Esta segunda cirugía podría darle a Daniel una real oportunidad de vida”, ha declarado Milvia, al tiempo que ha agradecido a todos aquellos que han apoyado económicamente hasta el momento y ha recalcado la necesidad imperante de no abandonar la lucha por la vida de su hijo.

Esta es la dolorosa realidad a la que se enfrentan numerosas familias colombianas cuando el sistema de salud local se queda corto en la lucha contra enfermedades tan devastadoras como el cáncer.

