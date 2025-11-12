La tarde del martes estuvo marcada por la violencia en Santa Marta, luego de que Luis David Mestre Palma, hermano de la reconocida creadora de contenido y exparticipante del Desafío 2016: Súper Humanos, Karmen Mestre, fuera asesinado en el sector de El Rodadero Sur, cerca del edificio Tower y la playa de Puerto Gaira.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las primeras versiones, el crimen ocurrió hacia las 4:00 p. m. cuando Mestre se movilizaba en una motocicleta Boxer y fue interceptado por un sujeto armado, quien le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

(Lea también: Niña de 6 años habría sido asesinada por su madrastra y médicos confirmaron triste noticia)

Testigos relataron que el joven fue trasladado de inmediato al puesto de salud de Gaira, pero pese a los esfuerzos del personal médico, llegó sin signos vitales.

Lee También

El asesinato de Luis David Mestre ha causado consternación en Santa Marta y en redes sociales, especialmente entre los seguidores de su hermana, Karmen Mestre, quien es una figura reconocida por su paso por el ‘reality’ del Canal Caracol y por su trabajo como ‘influencer’.

Mestre residía en el barrio 20 de Julio y, según vecinos, era muy querido en la comunidad. Su muerte se suma a una preocupante racha de hechos violentos que mantienen en alerta a los habitantes de la capital del Magdalena.

(Vea también: 🔴 EN VIVO: audiencia de Juan Carlos Suárez por crimen de Jaime Moreno; dicen si va a la cárcel o no)

La Policía Metropolitana de Santa Marta llegó al sitio del atentado para realizar las diligencias de levantamiento del cuerpo y recolectar pruebas e información que permitan identificar y capturar al responsable.

“Estamos adelantando labores de inteligencia y recolección de testimonios en el área de El Rodadero Sur. No descartamos ninguna hipótesis”, indicó una fuente de la institución.

Asimismo, las autoridades anunciaron refuerzo de patrullajes y controles en zonas turísticas ante el incremento de hechos de sicariato registrados en las últimas semanas.

El homicidio de Mestre Palma se suma a otros ataques armados ocurridos recientemente en Santa Marta y municipios del Magdalena, donde la violencia urbana y las disputas entre estructuras delincuenciales han encendido las alarmas.

Parapsicólogo Edwin Ocampo habló del caso Colmenares y reveló qué va a pasar

En Bajo Sospecha el parapsicólogo Edwin Ocampo habló sobre el caso de Colmenares. Detalló qué va a pasar con el proceso judicial, si Laura Moreno y Jessy Quintero sienten culpa y si Luis Andrés ya descansa en paz.