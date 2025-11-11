La familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el estudiante de 20 años asesinado tras una brutal golpiza en Chapinero el 31 de octubre, elevó la presión sobre la Fiscalía: exigen la captura inmediata de Kleidymar Fernández Sulbarán, la mujer venezolana de 24 años disfrazada de azul que, según videos y testimonios, alentó el ataque.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Intentaron abusar de una amiga”: fiscal reveló explicación de señalados por crimen de Jaime Moreno)

El abogado Francisco Bernate, defensor de los padres de la víctima, reveló que Fernández, oriunda de Ciudad Ojeda y comerciante en Bogotá, podría ser clave en el homicidio agravado que conmocionó al país.

Bernate pidió vincularla al caso al considerar que habría sido quien alentó y dirigió a los agresores a acabar con el joven estudiante de Los Andes.

Lee También

En los videos de seguridad del Before Club y la calle 64, Fernández aparece cerca de Juan Carlos Suárez y Ricardo González, los principales señalados. Durante la audiencia de imputación a Suárez, la fiscal citó un testimonio. La mujer de disfraz azul les decía a los presuntos agresores: “Es él. Es un acosador, un violador”, señalando a la víctima.

Fernández fue detenida junto a Bertha Torres (oriunda de Popayán), pero ambas quedaron en libertad. Su paradero es desconocido, y Migración Colombia no tiene registro de su entrada legal.

“Señora juez, en nombre de la familia de Jaime Moreno, que me ha dado el honor y la responsabilidad de representarlos, que esto no se quede así. Le pido que esta persona no se salga con la suya”, afirmó el abogado Bernate.

Lee También

Durante la audiencia, la delegada de la Fiscalía General de la Nación confirmó que hay investigaciones en curso sobre las dos mujeres como posibles instigadoras o determinadoras.

Aunado a ello, Bernate apuntó a una quinta implicada: la presunta pareja de Ricardo González, que podría ser testigo clave. La audiencia contra el señalado se suspendió y se retoma el 12 de noviembre a las 10 a. m.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.