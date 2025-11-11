Una nueva tragedia sacudió al estado mexicano de Jalisco. Dos mujeres policías de tránsito fueron asesinadas a tiros mientras adelantaban un patrullaje en el municipio de El Salto, en el área metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, las agentes habían detenido un vehículo con vidrios polarizados cuando fueron interceptadas por hombres armados que llegaron en otro automóvil.

Los cuerpos de las uniformadas fueron encontrados dentro de la camioneta policial, con impactos de bala en la cabeza, según confirmaron las autoridades locales.

Preocupación a pocos meses del Mundial 2026

El municipio donde ocurrió el crimen se encuentra a pocos kilómetros de Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, lo que ha provocado preocupación por la seguridad en la región.

Jalisco es considerado uno de los estados más violentos de México, dominado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y concentra más de 15.900 desaparecidos de los más de 127.000 casos registrados en el país desde que inició la ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006.

