El sábado 29 de noviembre, Yeison Jiménez fue uno de los artistas estelares del Megaland, evento que reunió a miles de asistentes en el estadio El Campín. Su presentación, llevada a cabo en horas de la noche, fue recibida con euforia por el público bogotano. Sin embargo, al finalizar su presentación, el cantante vivió un episodio de salud que encendió las alarmas entre su equipo de trabajo.

Según informó su equipo de prensa a Pulzo, apenas Yeison bajó de la tarima comenzó a sentirse mal y sufrió una fuerte descompensación. La situación obligó a que fuera atendido de inmediato por el personal médico que permanecía dispuesto a las afueras del estadio, siguiendo los protocolos habituales en eventos masivos.

“Sí, al bajarse de la tarima se descompensó. Del ‘show’ pasó directo a la ambulancia que estaba fuera del estadio”, confirmó su equipo de comunicaciones. En ese momento, el artista fue canalizado y estabilizado por los paramédicos, quienes actuaron con rapidez para controlar el cuadro y evitar complicaciones mayores.

Las imágenes compartidas causaron preocupación entre los seguidores del cantante, pues en ellas se observa a Yeison recostado en una camilla, con el pecho descubierto y conectado al sistema de canalización mientras recibía atención médica.

La escena evidenció la gravedad del episodio y puso en relieve el nivel de exigencia al que se someten los artistas durante temporadas de alta carga laboral.

Afortunadamente, la pronta intervención permitió que Yeison se recuperara con relativa rapidez. Luego de ser estabilizado, continuó con su agenda y se dirigió a Soacha, donde tenía programada una segunda presentación esa misma noche. El artista cumplió con el ‘show’ y cerró su jornada avanzada la madrugada del 30 de noviembre, demostrando profesionalismo pese al susto vivido horas antes.

Este episodio volvió a despertar preguntas entre los seguidores sobre la salud del cantante y una condición que ha mencionado en repetidas ocasiones: el queratocono. Yeison Jiménez, de 34 años, ha sido abierto respecto a esta enfermedad ocular que padece y que ha afectado su vida laboral.

¿Qué enfermedad sufre Yeisón Jiménez?

El queratocono es un trastorno progresivo que adelgaza y deforma la córnea, provocando visión distorsionada, sensibilidad extrema a la luz e incluso dolores de cabeza y fatiga ocular. Esta condición limita su capacidad para trabajar largas jornadas frente a luces intensas, pantallas y entornos de alta exposición visual, algo habitual en la industria del entretenimiento.

El artista ha relatado que el origen de su condición se remonta a sus años de juventud, cuando trabajaba en Corabastos, el principal mercado mayorista de Bogotá. En ese entorno, cargado de polvo y materiales irritantes, desarrolló el hábito de frotarse los ojos constantemente. Con el tiempo, esa acción repetitiva contribuyó al desarrollo del queratocono.

Aunque este reciente episodio de salud no se relaciona directamente con su enfermedad ocular, sí evidencia el desgaste físico al que se enfrenta, especialmente durante temporadas de conciertos y giras intensas.

