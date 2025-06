Después de haber salido del matutino de RCN, Viena Ruiz afirmó que públicamente que no tenía intención de regresar a la televisión, la reconocida presentadora Viena Ruiz sorprendió a los colombianos con su reciente aparición en el programa matutino ‘Día a día’ de Caracol Televisión.

Su regreso no solo causó emoción entre los televidentes, sino que también vino acompañado de consejos valiosos sobre el cuidado de la piel y detalles personales que muchos desconocían.

Durante la transmisión, Ruiz mostró una faceta cercana y renovada, enfocada en el bienestar personal y el autocuidado. Compartió varios tips para mantener la piel saludable y radiante, haciendo énfasis en la importancia de sanar la piel de los efectos del estrés, la mala alimentación y los hábitos poco saludables que acumulamos en el día a día.

Según ella, la clave está en la constancia, el uso de productos naturales y dedicar tiempo a uno mismo. “No se trata de gastar grandes sumas de dinero, sino de tener una rutina consciente, de mirar lo que tenemos en la nevera y de mimarnos y reconocer lo que nuestro cuerpo necesita”, expresó.

Entre los consejos que dio, destacó la importancia de la limpieza facial diaria, la hidratación adecuada y el uso de mascarillas con ingredientes naturales como avena, miel y aloe vera para dar luminocidad a la piel. También habló sobre técnicas de relajación facial para liberar tensiones acumuladas en el rostro, algo que muchas personas pasan por alto y que, según ella, puede marcar una gran diferencia en la apariencia y salud de la piel.

Pero eso no fue todo. Viena Ruiz también se animó a hablar sobre su vida personal, dejando ver una faceta íntima que pocas veces ha compartido con el público. Reveló que actualmente mantiene una relación a distancia con un hombre mayor que vive en otro país.

Según contó, lo conoció hace un año en Cartagena, y desde entonces han construido una relación basada en el respeto, el amor y la libertad. “Nos vemos cuando se puede, y eso me hace feliz. No estar juntos todo el tiempo me permite tener espacio para mí y para mi hijo, sin dejar de vivir el amor”, comentó con una sonrisa.