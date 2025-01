Después de 13 años de no hablar del tema, Viena Ruiz, presentadora del programa ‘Buen día, Colombia’, abrió su corazón en una entrevista con la periodista Cristina Estupiñán para el espacio ‘Sinceramente Cris’.

En esta conversación, Ruiz recordó cómo vivió el escándalo financiero de Interbolsa, en el que su exesposo fue una de las figuras principales, y el impacto devastador que tuvo en su vida.

“Perdí todos los ahorros de mi vida. Era muy juiciosa, pero cometí el error de poner todos los huevos en una sola bolsa. De un día para otro me quedé sin un peso, sin trabajo y con deudas, teniendo que enfrentar las cuentas y la responsabilidad de cuatro hijos”, relató Viena.

En ese entonces, sus trillizos tenían 12 años, y su hijo menor acababa de nacer, tenía 20 días de nacido. Aunque recibía apoyo económico del padre de sus trillizos, no ocurría lo mismo con el papá del más pequeño, lo que la obligó a trabajar intensamente para mantener a su familia.

Viena destacó el papel crucial que jugó su fe durante ese periodo tan difícil. “Siempre rezaba el rosario y oraba. Sentí que Dios estaba conmigo en todo momento, y eso me dio fuerzas para no derrumbarme. Mis hijos dependían de mí, y como su cabeza, no podía permitirme el lujo de quedarme llorando”.

La solidaridad también jugó un papel fundamental. Ruiz mencionó con gratitud a la actriz Natalia Ramírez, quien fue un gran apoyo en los momentos más oscuros.

“Ella me ayudó muchísimo. Es en estas situaciones cuando te das cuenta de quiénes están realmente a tu lado”. Sin experiencia previa, Viena descubrió que tenía talento para las ventas, lo que la llevó a reinventarse y salir adelante. “No sabía que era tan buena vendiendo. El trabajo es una bendición y algo honorable. Me entregué por completo, confié a mis hijos al cuidado de mi mamá en Medellín y trabajé durísimo. Gracias a eso, las cosas empezaron a mejorar”.

Hoy, Viena Ruiz es un ejemplo de fortaleza y superación. A pesar de las adversidades, logró reconstruir su vida y la de sus hijos, demostrando que con determinación, fe y trabajo, es posible salir adelante incluso en los momentos más difíciles.

En cuanto a su relación con Juan Carlos Ortiz, la presentadora paisa indicó: “La vida siguió y yo creo que uno no puede cargar con resentimiento y rabia o con pataletas. No hay que quedarse en el pasado, todo pasa”.

