Aunque la antioqueña confesó en ‘Sinceramente Cris’ que recientemente ha tenido relaciones amorosas —incluso en una ocasión habló del extranjero con el que estaba saliendo—, dio a entender que le cerró las puertas al amor.

Y es que la presentadora aseguró que de volverse a casar sería con alguno de los papás de sus hijos, pues tener un noviazgo con un hombre diferente no le funcionó muy bien.

“Yo estuve saliendo con una persona y de pronto me vi presentándolo a mis hijos y vi la situación tan incómoda para mis hijos y yo dije: ‘No, yo estoy muy vieja para esta bobada’. Si he de estar con alguien, que sea el papá de mis hijos”, declaró.

El papá de sus hijos trillizos ya está casado, por lo que la única opción para ella sería regresar con Juan Carlos Ortiz, progenitor de su hijo menor y quien estuvo en la cárcel por el escándalo de Interbolsa.

“Yo no me siento capaz, a mí edad, de ‘venga y me presenta…’, qué pereza. El amor para mí ha sido muy fuerte y estoy tranquila así. Por eso digo si he de volver con alguien, que sea uno de los papás de mis hijos, porque es el papá de mi hijo y no es alguien que venga a compartir y venga le presento. No voy a poner a mis hijos en esas, no se la merecen, y yo no me voy a poner en esas bobadas“, agregó.

¿Cuántos esposos ha tenido Viena Ruiz?

La presentadora Viena Ruiz ha tenido tres esposo. Con el primero se casó cuando apenas tenía 18 años de edad y él 31. La relación no duró mucho, pues ella soñaba con ser mamá y él no quería hijos. Posteriormente se enamoró de Humberto Mora, con el que tuvo a sus tres hijos mayores, y luego se casó con Ortiz, condenado por el caso de Interbolsa, papá de su hijo menor. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Viena (@vienaruiz)

