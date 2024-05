Viena Ruiz presentadora del matutino ‘Buen día, Colombia’ le contó al programa de entretenimiento del Canal 1, sobre su nuevo amor que la tiene suspirando.

Después de un tiempo en soledad, la presentadora paisa, conocida por su discreción en asuntos personales, decidió compartir algunos detalles sobre su nueva relación amorosa:

“Estoy con alguien y estoy muy feliz y no es de acá. Él viene a visitarme pues como estoy trabajando de lunes a viernes, entonces estoy muy juiciosa aquí en Bogotá”.

Ruiz contó que inició su relación desde noviembre del año pasado con el misterioso hombre, es decir que van para seis meses de relación.

“Me siento muy rara, yo llevó viviendo sola con mis hijos. Estoy tranquila. A esta edad yo creo que uno ve las cosas con distintos ojos. Uno ve la vida con más cariño, madurez, sabiduría, reserva y experiencia”.

Luego, contó a ‘Lo sé todo’: “Me gusta lo que vivo y lo que estoy sintiendo y eso es lo más importante. No sé que vaya a pasar con el amor, pero estoy tranquila”.

Ruiz luce muy bien a sus 56 años. “Cuando cumplí 50 yo no volví a bajar, antes de eso, yo bajaba rapidísimo, y ahora ya no es así. Así que le pedí a una médica funcional y me cambió la alimentación y comencé a bajar de peso, bajé 8 kilos”.