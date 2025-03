Viena Ruíz es una de las mujeres más queridas de la farándula colombiana. Lleva años en la industria y se ha ganado el respeto de miles de televidentes porque desarrolló su talento no solo en la presentación, sino también para la actuación.

Lo cierto es que tuvo que retirarse de la industria para dedicarse a su familia, debido a que quedó embarazada de trillizos. Sin embargo, 24 años después de retirarse, volvió a la televisión y RCN le abrió las puertas para ser su última casa.

Ruíz pasó sus últimos días de la industria en ‘Buen día, Colombia’ y hace poco varios fanáticos del programa se dieron cuenta de que ella no estaba apareciendo, lo que causó preocupación en los televidentes, ya que pensaron que se trataba de alguna condición de salud.

Fue ‘la Negra Candela’ quien contó la razón de su ausencia permanente:

“Resulta que Viena Ruíz dejó el programa, le dijo adiós a RCN, pero no se apresuren a especular sobre la causa de su salida. No la echaron, no peleó con nadie. Sencillamente, le llegó la notificación de su pensión. Resulta que están equivocados cuando creen que las personas que trabajan en televisión tienen toda su vida resuelta y no van a hacer lo que el resto del común hace”.

Hasta donde comenta la periodista de entretenimiento, no quiso seguir trabajando porque consideraba que ya era hora de irse a descansar, teniendo en cuenta que sus tres hijos mayores ya tienen un camino hecho.

