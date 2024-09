Son pocas las oportunidades en las que Carlos Antonio Vélez habla de su cotidianidad fuera de los medios de comunicación, ya que prefiere mantenerla en reserva y vivir tranquilo.

No obstante, en una charla con Gerson Arias, publicada en Tik Tok, el periodista dio detalles de su pareja, María Teresa Marroquín, con quien lleva casado más de 20 años, incluso, afrontando duras batallas como la de un cáncer que ella padeció.

Vélez, que es muy serio, decidió abrir su corazón y contar cómo conoció a ‘Techy’ Marroquín, confesando que fue gracias al fútbol, un deporte que a él le ha dado todo y que su esposa disfruta aunque no sea una apasionada.

El analista manizaleño explicó que dicho encuentro fue en la Copa Libertadores de 1976, con la participación de Santa Fe y Millonarios enfrentando en Perú al histórico Alianza Lima, club que sirvió de cupido.

“A mí el fútbol me ha dado todo. El fútbol me dio a mi señora, porque si bien ella no tenía nada que ver con el fútbol, la conocí en Lima en la Copa Libertadores del 76, cuando Millonarios, Santa Fe y Alianza Lima jugaron”, dijo.

De hecho, Carlos Antonio Vélez indicó que el fútbol le “dio la vida”, enfatizando en la estabilidad económica que tiene gracias a su trabajo y la familia que pudo conformar.

“A partir de ahí, el fútbol me dio la vida, me ha dado un buen estado económico, me ha permitido conocer el mundo, la familia que tengo, el nombre. El fútbol me lo dio todo”, precisó.

Esposa de Carlos Antonio Vélez ha asistido a 7 Mundiales

‘Techy’ Marroquín concedió una entrevista en 2022 a La FM y allí contó que ha asistido a 7 Mundiales de fútbol con Carlos Antonio Vélez, siendo el de 1986 el que más le impacto.

“El que más me impresionó, porque fue de los primeros, fue el de México (1986) cuando vi a Maradona marcar el gol con la mano… Me dieron un asiento muy cerca a la cancha. Entonces yo vi un muchachito (Maradona) del cual me hablaban y yo no le quitaba la vista, porque era fuerte, musculoso, de pelo largo y gordito”, dijo en aquel entonces.

Los Mundiales que ha cubierto Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez tiene 70 años de edad y en su trayectoria como periodista deportivo destaca el cubrimiento de 18 Mundiales de la Fifa, 12 de mayores y 6 de categorías juveniles.

