En su editorial del día, Carlos Antonio Vélez dijo: “El Celta de Vigo (España) hizo una oferta y y el Celta de Vigo iba a ser el dueño del Once Caldas. Y ese negocio al final, se cayó, pero en el curso de los últimos días apareció comprador y ayer me dijeron que faltaba la firma. Cualquiera que sea situación, parece que hay una realidad: al Once lo venden, ojalá caiga en buenas manos“.

¿Quiénes son los actuales dueños de Once Caldas?

El Once Caldas es desde el 2011 Sociedad Anónima. En el 2012 pasó a manos del grupo económico que lidera el empresario antioqueño Jaime Pineda Gómez.

Si bien la Sociedad Anónima tiene accionistas mayoritarios, cuando le fue vendido, quedaron 262 accionistas minoritarios que tienen el 8 % del paquete accionario de la institución.

La actual administración lo ha ido recuperando financieramente con el paso de los años. Incluso, el mes paso emitió el comunicado en el que inició el proceso de readquisición de acciones.

El Club, por declarar mal la transferencia de Edwin Congo al Real Madrid, de España, fue sancionado por la Dian, lo que obligó a ingresar a la Ley de Reestructuración Económica.

No es la primera vez que se habla de compra o venta del Once Caldas. Ha habido contactos con empresarios mexicanos e ingleses, pero nada en concreto. El equipo es líder de la Liga BetPlay.

