El desconocido episodio salió a la luz en una entrevista con Eva Rey, una mujer que lo conoce hace muchos años y quien asegura haberlo visto muy triste mientras que juntos, en familia, superaban ese momento tan difícil.

Y es que, si por algo se caracteriza Carlos Antonio Vélez es por la seriedad con la que se le ve en casi todos los programas y entrevistas que hace. Eso, para algunos es visto como un gesto prepotente o arribista. Sin embargo, dijo el periodista en su charla con la periodista española, sí lloró en medio de ese proceso.

“Yo nunca exteriorizo. No me gustan esas cosas emotivas, pero te la voy a contestar. Yo, generalmente, cuando mis hijos se fueron (del hospital), en ese episodio de ‘Techy’ con su cáncer y tal, yo me veía así (fuerte), pero yo me subía al carro y lloraba. Interprétenlo como quieran, pero yo no voy a llorar en público. Es una cuestión de nacimiento, nací con ese defecto”, dijo Carlos Antonio.

El manizaleño que también contó en esta entrevista las llamadas que le hacen dirigentes de fútbol, recordó cómo fue el panorama en ese momento para su esposa y para él.

“Ella fue muy valiente porque me dijo: yo con una bolsa, no. Entonces si a mí me ponen una bolsa, por favor no intervengas porque yo no quiero vivir así. Entonces uno debe ser medianamente leal y respetuoso de la gente que se la ha jugado por uno”, contó Vélez.

La esposa de Carlos Antonio Vélez, según contó él, estuvo internada en la Clínica Santa Fe, pero solicitó ser trasladada al Instituto Nacional de Cancerología, donde finalmente le hicieron una cirugía que fue todo un éxito. Eso sí, él recordó que no fue nada fácil: “Yo sí le vi la cara al cáncer. La palidez de la gente que está enferma, es una vaina tenebrosa. Eva, no te la alcanzas a imaginar”.

Qué promesa hizo Carlos Antonio Vélez por cancer de su esposa

El periodista que ya habla sobre su retiro de los medios de comunicación con normalidad tomó una muy buena decisión a raíz de este sucedo: dejó de fumar.

Sin embargo, hubo algo más y fue una promesa que hizo en medio de todo ese suceso.

“Ahí yo dejé de fumar. Yo hice una promesa: si mi mujer salvaba ese momento del cáncer, yo dejaba de fumar; y yo dejé de hacerlo. Fue un momento muy complejo para mí”, contó en esa charla.

(Vea también: Carlos Antonio Vélez habló de sus “2 nacionalidades” y aclaró: “Esas son mis selecciones”)

Quién es la esposa de Carlos Antonio Vélez

La esposa de Carlos Antonio Vélez es ‘Techy’ Marroquín y poco sale en los medios de comunicación, razón por la que poco se habla de ella. De hecho, el mismo Carlos Antonio Vélez ha decidido tener su vida familiar un poco alejada de la exposición mediática.

De las pocas entrevistas que ha concedido se la dio a su hijo, Luis Carlos Vélez, en 2022. Allí salió a la luz que ‘Techy’ ha asistido a siete mundiales (desde México 86 hasta Qatar 2022), a pesar de no ser muy fan del fútbol.

‘Techy’ es colomboperuana, razón por la que desde hace varios años decidieron vivir en Lima, aunque viajan constantemente a Bogotá.

