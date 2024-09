Carlos Antonio Vélez fue centro de comentarios en la pasada Copa América, ya que para algunos aficionados le tocó “tragarse sus palabras”, luego de que James Rodríguez fuera escogido como el mejor jugador de la competencia.

A raíz de ello, el periodista le salió al paso al debate y, en diálogo con Eva Rey, negó que tuviera que comerse sus declaraciones, pues, por lo contrario, la Copa fue una radiografía de lo que ha sido la carrera del ’10’ cucuteño.

Para Vélez, la elección de James Rodríguez como MVP de la Copa América obedece a un voto popular, recalcando que James fue el mejor en los partidos de menor calibre.

“Totalmente ratificado. No me he tragado ningunas palabras. La elección de James Rodríguez como mejor jugador de la Copa América fue una decisión del pueblo. Esa era una votación de una cerveza que puso la gente a votar, es como las famosas encuestas por Internet, y no le estoy quitando ningún mérito”, dijo.

Y añadió: “Estoy diciendo una cosa que es verdad: figura ante Paraguay, Costa Rica, Panamá y en parte Brasil, me discuten amigos del fútbol que no fue figura contra Brasil, pero yo lo meto. En cambio, en los juegos difíciles contra Uruguay y Argentina no apareció. Ahí es donde deben aparecer los jugadores diferenciales“.

Vélez dice por qué a James Rodríguez le va bien con Selección Colombia

Vélez no desconoce el talento de James Rodríguez ni tampoco su impacto en la Selección Colombia. No obstante, sí considera que la ‘Tricolor’ es el espacio de confort para el creativo, pues son pocas sesiones de entrenamientos y eso, según el periodista, es lo que al ’10’ le gusta.

“Yo le voy a decir por qué en la Selección Colombia todo le sale bien, porque en la Selección no se entrena y a él no le gusta entrenar. A él le gusta el ‘pechiche’, ese ha sido su hábitat y por eso 11 técnicos lo han mandado al banco. El equivocado no soy yo, que las palabras se las traguen los 11 técnicos”, mencionó

Cifras de James Rodríguez con Selección Colombia

James Rodríguez es el máximo goleador histórico de la Selección Colombia en las Eliminatorias con 13 anotaciones luego del tanto de penalti contra Argentina.

El capitán de la ‘Tricolor’ registra 29 anotaciones con Colombia y está a 7 de igualar a Falcao (36) como el máximo anotador del combinado nacional en todas las competencias.

Rodríguez Rubio ha disputado 108 encuentros con la Selección Colombia y solo por delante de él están el ‘Pibe’ Valderrama (111), Juan Guillermo Cuadrado (116) y David Ospina (129).

