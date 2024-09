Este martes 18 de septiembre se filtraron unas imágenes en las que quedaron grabados varios jugadores de Atlético Nacional en medio de una fiesta con licor, mujeres y música, luego de lo que fue el empate 1-1 ante Alianza FC por Copa Colombia.

En el video se aprecia a jugadores como Dairon Asprilla, Harlen ‘Chipi-Chipi’ Castillo, Joan Castro y Juan Pablo ‘Tatai’ Torres, pero no se descarta que más futbolistas hayan participado. Aunque desde el equipo no se refirieron al tema, las reacciones no se hicieron esperar y fue un tema de conversación en redes sociales.

Acá, las imágenes en cuestión:

#FÚTBOL: ESCÁNDALO EN EL FÚTBOL COLOMBIANO Jugadores de Atlético Nacional fueron vistos en tremenda rumba después de un partido de Copa Colombia.

Los implicados: Chipi Chipi- Joan Castro – Campuzano – Toscano – Dairon Asprilla ¿Deberían llegar sanciones? pic.twitter.com/jY8nAq1Rnx — Colombia Noticias (@CNotiWeb) September 17, 2024

Por tal motivo, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a lo ocurrido en su programa ‘Palabras mayores’ y, en tono airado, criticó a quienes no entienden la importancia de estar en un equipo como Nacional.

“Estos temas del bochinche pensé que ya habían pasado de moda, o que por lo menos se hacían de manera clandestina. Aquí sí me voy a llevar a todo el mundo… qué pena. Pero me parece que hay un montón de gente que no sabe dónde está. Hay jugadores, dirigentes, técnicos, directores deportivos y de todo, que no saben dónde están. ¡Están en Atlético Nacional! Un equipo con historia”, dijo inicialmente el comunicador.

Acto seguido, Vélez señaló que no entiende cómo hay jugadores que no asumen la responsabilidad de estar en un equipo como el cuadro antioqueño, teniendo en cuenta las comodidades que allí se les brindan.

“Les pagan bien, les pagan puntualmente, les dan todas las garantías, tienen sitos de entrenamiento que envidiaría cualquier equipo del continente. No son más de 4 equipos que tienen tecnología de punta y centros de entrenamiento como los que tiene Atlético Nacional. Estos tipos como que no saben dónde están”, agregó en su opinión.

Pero no solo se enfocó en los jugadores, pues también criticó al presidente y su forma de dirigir al equipo, así como al técnico por su forma de hablar. Incluso, lo tildó de “barra brava”.

“¿Quién manda? ¿Ospina y Cardona o el presidente y el técnico? Todos estos bochinches, todo este ‘cabaret’ y chimenterío le viene muy bien a quienes de juego no entienden […]. Están volviendo eso un ‘cabaret’”, mencionó.

Por último, señaló: “Manejen con respeto una institución que tiene un nombre, un prestigio y una responsabilidad con sus seguidores y con el fútbol de un país. Ninguno desde su área está manejando lo que Nacional merece… no saben en dónde están”, concluyó en su programa en Antena 2.

