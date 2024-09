Hace pocos días, Junior de Barranquilla confirmó que Arturo Reyes dejó de ser el técnico del equipo profesional y que en su lugar llegaría el venezolano César Farías, quien tuvo una corta experiencia por el América de Cali.

Sin embargo, más allá del nombramiento del entrenador, hubo mucha discusión por el que sería su asistente técnico, pues sonó el exarquero Faryd Mondragón, pero todo hasta ahora habían sido puros rumores.

No obstante, en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, que se transmitió justo cuando terminó el partido entre Colombia y Argentina, el vallecaucano confirmó que sí hubo interés, pero que todavía siguen negociando.

¿Faryd Mondragón se despidió de Win Sports?

En ese espacio, en el que compartió con Carlos Antonio Vélez, Juan José Peláez y Pilas Velásquez, Mondragón agradeció por el tiempo en Win y aseguró que es muy posible que salga de los espacios de transmisión del canal deportivo.

“Estoy muy agradecido con toda la gente del canal, pero sobretodo con el ‘Team Vélez’. Para mi era muy importante contar con el visto bueno y el beneplácito de la presidenta, de las directivas, pero principalmente de Carlos Antonio“, comenzó diciendo.

Y sobre Junior, agregó: “Me motiva ese proyecto. Quiero aceptarlo, quiero darme esa oportunidad, pero no hemos llegado a un acuerdo económico. Me picó el ‘bichito’ de estar otra vez en la cancha. Agradecido con el ‘profe’ Farías, con don Fuad y con la gente del Junior”.

Además, aseguró que igual está esperando la contrapropuesta económica por parte del club barranquillero para ver si pueden finalmente contratarlo, pero lo cierto es que la posibilidad de que no siga en las transmisiones para trabajar junto al técnico venezolano es muy grande.

Ante esto, Carlos Antonio Vélez, que es el director del programa de ‘Planeta Fútbol’, le dijo que aunque no está de acuerdo con lo que le propuso, le gustaría que Mondragón siguiera en ese programa después de los encuentros de la Selección Colombia, siempre y cuando las directivas del club se lo permitieran.

“Aunque a mí eso no me gusta, con usted yo haría una excepción. Si usted arregla con el Junior de Barranquilla, le voy a pedir que siga en Planeta, nos acompañe, pide permiso a don Fuad y viene a los programas. No me gusta, pero entiendo que usted es de la casa, que hace parte de este grupo y si el Junior se lo permite, ahí estará su silla”, le dijo Carlos Antonio Vélez.

“Me motiva el proyecto de Junior, quiero aceptarlo, pero no hemos llegado a un acuerdo económico, no es una prioridad si no un tema de sentimientos. Agradecido con la gente de Junior, si llego a un acuerdo me estaré vinculando con Junior”: Faryd Mondragón. #PlanetaFútbol 🇨🇴🔥⚽ pic.twitter.com/jRjiVVyTnz — Win Sports (@WinSportsTV) September 11, 2024

De esta manera, hay que ver si el Junior le mejora la oferta al histórico exguardameta para llegar a un acuerdo, recordando que desde que Mondragón se retiró en 2014 ha hecho parte de los medios de comunicación y esta sería su primera experiencia en un cuerpo técnico.

Cuándo vuelve a jugar el Junior

Por lo pronto, Farías comenzará su camino con el Junior de Barranquilla este miércoles 11 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde en el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Colombia contra Independiente Medellín, un partido que se jugará en el estadio Metropolitano de Itagüi.

