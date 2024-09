Junior de Barranquilla no vive su mejor momento actualmente, pues hace una semana quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Colo-Colo de Chile, luego de caer en su estadio por 1-2, y después perdió contra el Deportivo Pasto en la Liga BetPlay, un resultado que lo aprieta en la tabla de posiciones.

Por eso y por cómo está jugando el equipo, uno de los principales señalados es el técnico Arturo Reyes, pues muchos hinchas piden su salida para que llegue otro técnico de más jerarquía y renombre, ya que desde las directivas se hizo un gran esfuerzo por contratar nombres interesantes, pero nunca lo han hecho con un entrenador reconocido internacionalmente.

Por más de que Fuad Char asegure que apoya 100 % a Reyes para que siga con su proyecto deportivo, en cualquier momento podría salir el comunicado informando su salida y por eso algunos nombres ya comienzan a sonar, siendo el de Julio Comesaña el más importante.

De hecho, esos rumores crecieron aún más en las últimas horas, pues en diálogo con Camerino Deportes, el uruguayo de 76 años aseguró que si Fuad Char lo llama, él lo escucharía para ver cómo trabajan juntos de nuevo.

“Si me llamara Fuad Char, lo escucharía. Yo no puedo decirle: ‘No, mire Fuad, no me voy a sentar con usted, no quiero hablar de nada’, porque no sé lo que me va a ofrecer”, aseguró Comesaña.