Pese a que el conjunto dirigido por Alberto Gamero ha mostrado un mejor fútbol en los últimos partidos, la preocupación de los hinchas está en Radamel Falcao García, quien llegó al club de sus amores como el fichaje estrella y no ha podido brillar como muchos esperaban por sus lesiones.

De hecho, actualmente se encuentra fuera de las canchas por una molestia en su pierna derecha que le haría perder, por lo menos, nueve partidos. Sin embargo, este lunes 16 de septiembre se conoció que, al parecer, las directivas del equipo bogotano estarían pensando retener al samario otro semestre más (tiene contrato hasta diciembre de 2024).

Aunque no es del todo confirmado, las reacciones no se han hecho esperar y una de ellas fue la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien se mostró en contra de dicha posibilidad, teniendo en cuenta el presente del máximo goleador de la Selección Colombia.

Así lo expresó este martes en su programa ‘Planeta fútbol’, justo cuando estaba analizando el empate de Nacional 1-1 ante Alianza FC por Copa Colombia.

“Es una pena tenerlo que decir, pero hay que decirlo: hay dos equipos que han hecho unas inversiones altísimas en jugadores como Ospina y Falcao, que viven del recuerdo. Los queremos mucho, sí, pero cuando no se puede no se puede. Y Millonarios queriendo alargar un año más lo de Falcao…”, aseguró el periodista manizaleño.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Radamel Falcao?

En su apreciación, el comunicador señaló que la inversión que hizo el ‘Embajador’ no se ha visto retribuida en cuanto a rendimiento deportivo.

“Lo queremos mucho, es un gran tipo y es ídolo de todos, incluido quien habla, que tiene pocos ídolos. Pero es que hay que ver la utilidad, costo y beneficio y eso no ha funcionado”, reiteró en el mismo espacio.

Para Vélez, el principal afectado es el hincha de Millonarios que compró su abono para ver al ‘Tigre’, ya que lo ha podido disfrutar muy poco.

“Él viene con lesiones repetidas, no sé si sea una buena idea [alargarle el contrato]. En este momento, Millonarios y Falcao no le han podido responder a los abonados que compraron el abono, no para ver a Millonarios campeón, sino para ver a Millonarios campeón con Falcao. Muchos lo compraron para ver y disfrutar a Falcao y no lo han podido hacer, y difícilmente lo puedan hacer”, agregó el periodista.

Aunque para el también comentarista las directivas del club pueden hacer lo que quieran, explicó que, en caso de que decidan hacer otra gran inversión, no tienen nada garantizado.

“La prioridad de Millonarios no es lucir a Falcao, es ganar un título y participar en las copas. Que hagan lo que quieran, ellos son dueños de su plata, pero no sobra decirles que es una apuesta complicada que no garantiza nada. La plata está ahí, pero la gente está defraudada porque no le pudieron cumplir. La culpa no la tiene Millonarios, la tiene Falcao…”, concluyó al respecto.

