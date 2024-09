Por: Gol Caracol

Minutos después que se conociera el parte médico de Millonarios sobre Falcao García, Alberto Gamero dio la ‘cara’ y, ante varios medios de comunicación presentes, analizó la situación del ‘Tigre’, quien estará ausente por un par de días debido a una lesión.

No obstante, así como lo afirmó el estratega samario, en la interna del club hay esperanza en la pronta recuperación del goleador, quien es parte fundamental de la plantilla: “Son tiempos de evolución. Así como puede estar en el menor tiempo posible, puede estar en el mayor tiempo posible. Muchas veces hace parte de una muy buena recuperación de un jugador. Falcao es una persona muy profesional, él sabe que sus terapias de mañana y tarde le van a acortar el tiempo. Nosotros estamos esperando la evolución de él”.

“Nosotros estamos muy esperanzados en él. No siempre el goleador es que el que en todo momento hace goles, hay goleadores que ayudan a jugar en equipo y ayudan a hacer goles. Hoy nuestros goleadores son Cataño y Banguero. Estamos todavía con la fe intacta en que Rada nos va a ayudar a lograr lo que queremos”, agregó Alberto Gamero en rueda de prensa, resaltando las otras virtudes que el atacante tiene dentro del campo.

Sumado a eso, el entrenador ‘embajador’ hizo un llamado a la calma, sin apresurar los tiempos de recuperación para el ‘Tigre’: “A veces hemos tenido jugadores que le han dado un mes y a los 20 días ya lo tenemos, por la evolución que han tenido. Así trataremos de esperar con lo que es Rada cuando él se sienta bien y tranquilo de volver con nosotros”.

“Falcao García un jugador al que hay que entender y saberle los movimientos. Es un jugador que te hace 3 o 4 diagonales, 3 o 4 desmarques de ruptura y de pronto en la comprensión no damos el pase exacto donde hay que darlo, pero es un goleador. Siempre hemos tenido esa convicción. Yo no encuentro un jugador que no haya dicho y que no haya admirado el trabajo, los movimientos y la forma como define Radamel”, concluyó Gamero.

¿Qué decía el parte médico de Millonarios sobre Falcao García?

En el transcurso de este viernes 13 de septiembre, el equipo ‘albiazul’ dio un real diagnóstico sobre la situación del goleador samario, revelando la gravedad de su lesión y el proceso en el que se encuentra: “Finalmente, y luego de recibir los resultados de los exámenes diagnósticos, Radamel Falcao García presentó una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha. Ya se encuentra en proceso de rehabilitación. La incapacidad de cada uno de los jugadores se determinará según su evolución“.

