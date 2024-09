Millonarios no la pasa del todo bien en la Liga BetPlay, pues más allá de que en el penúltimo partido contra Patriotas ganó de forma contundente por 3-0 y luego empató en condición de local contra Once Caldas 1-1, la hinchada no está conforme con el nivel de los futbolistas y por eso se ha manifestado la molestia en las redes sociales.

De hecho, uno de los principales señalados es el técnico Alberto Gamero, pues un sector de la afición asegura que no está tomando las mejores decisiones y que por eso el equipo no está ni siquiera en los puestos de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Ahora hasta se habla de un problema interno, ya que apenas terminó el compromiso en Manizales algunos jugadores que no fueron convocados salieron a expresar que no estaban del todo conformes por su situación en el club.

Jugadores, molestos por no jugar en Millonarios

Apenas terminó el encuentro en el estadio Palogrande, con un resultado de 1-1 de un Millonarios que comenzó bien, pero que de nuevo fue cayendo en su nivel, los jugadores Santiago Giordana y Daniel Ruiz subieron publicaciones diciendo cosas como que hay que mantener la calma y que al final Dios pone las cosas en su lugar.

El primero fue el delantero argentino, quien ha tenido poca regularidad este semestre justamente por la llegada de Radamel Falcao García.

📲 Santiago Giordana en IG! La reacción de Santiago Giordana después de que no fuera incluido en la convocatoria para el partido frente a Once Caldas. “𝗔𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮 ¡𝗖𝗔𝗟𝗠𝗔!” pic.twitter.com/xbxQADOgZG — Hinchada Azul ⭐️16 (@HinchadaAzulMFC) September 8, 2024

Luego, unos minutos después, fue Daniel Ruiz, quien lleva dos compromisos sin ser convocado y por eso escribió que igual él cree que las cosas se van a ir acomodando, a lo que Juan Carlos Pereira también le reaccionó.

📲 Daniel Ruiz x Juan Pereira en IG! “El tiempo y Dios pone todo en su lugar” pic.twitter.com/0Lqd4nYUPo — Hinchada Azul ⭐️16 (@HinchadaAzulMFC) September 9, 2024

Lo cierto es que ahí mismo salieron hinchas en favor de los jugadores, asegurando que se está rompiendo el camerino por las decisiones del técnico, mientras que otros dicen que son actos inmaduros que al final poco le aportan en el crecimiento que está buscando el club.

Es más, más allá de este comportamiento del exjugador de Santos de Brasil, todo indica que ahora hasta le renovarán el contrato por un año más en Millonarios, hasta 2026, pese a que no está teniendo mucha regularidad en el campo de juego, según informó el periodista Mariano Olsen.

El club @MillosFCoficial llegó a un acuerdo para ampliar el contrato de DANIEL RUIZ (23) que vencía el 31 de diciembre de 2025.

La negociación iniciada en febrero se concretó por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026. pic.twitter.com/3R29kdVM1s — Mariano Olsen (@olsendeportes) September 9, 2024

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el cuerpo técnico y los jugadores deben volver a trabajar para mejorar el nivel y así obtener los tres puntos en el próximo partido del cuadro ‘Embajador’, el cual será el domingo 15 de septiembre contra La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo en la ciudad de Bogotá, recordando que Millonarios marcha décimo con 11 unidades.

