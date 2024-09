En la tarde del viernes 30 de agosto, Javier Acosta por fin pudo someterse a la eutanasia, pues hace varios años venía sufriendo una delicada enfermedad provocada por una bacteria.

Acosta viajó al Valle del Cauca en 2019 para ver a su equipo. En el regreso a Bogotá sufrió un grave accidente cuando iba en motocicleta, situación que en aquel entonces lo dejó al borde de la muerte.

El hincha habló hace un tiempo en el programa ‘El cartel de la mega’, espacio radial en el que dio detalles de lo que vivió luego de la tragedia que, según él, varios de sus órganos quedaron expuestos.

En la entrevista, Acosta que cuando estuvo en estado crítico había escuchado una voz y hasta vio una luz blanca.

El reconocido hincha aseguró que cuando estuvo cerca de tocar una mano que salía de dicha luz, sintió un jalonazo hacia atrás y en este momento se volvió a la camilla en la que estaba siendo atendido. La sorpresa es que Javier Acosta estaba siendo reanimado, mientras uno de los médicos lo estaba llamando con urgencia.

“Cuando yo voy llegando a esa luz, cerca de tocar una mano, cuando la voy a coger, en ese momento siento un jalonazo hacia atrás. Cuando me halaron hacia atrás, despierto en la camilla y el médico me tiene de la cara y me dice ‘Javier reaccione, lo perdemos’”, sostuvo.

Además, mientras los médicos intentaban estabilizarlo, no pudieron hacerle ninguna cirugía, pues no tenía signos vitales.

“No me habían podido hacer nada porque el cuerpo estaba inconsciente, porque yo había fallecido. En ese momento no podían practicarme ningún procedimiento porque no daba señal de vida, entonces me estaban reanimando”, añadió.