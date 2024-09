La historia de Javier Acosta ha conmovido profundamente al país después de que decidió someterse a la eutanasia, con el fin de descansar de sus complejas dolencias con las que combatió producto de una bacteria que le derivó en cáncer de sangre y otras enfermedades.

Cómo fue el funeral de Javier Acosta, en Bogotá

Acosta, que fue enterrado este lunes 2 de septiembre en Bogotá, dejó a una hija de 12 años, quien estará a cargo de la mamá y hermana del hincha de Millonarios. Este aficionado, con su testimonio, conmovió profundamente a miles de personas, que escucharon su historia y el proceso que lo llevó a tomar la decisión de la muerte asistida.

Cómo fue que Javier Acosta había muerto años antes de la eutanasia

Ahora, en redes sociales se ha desempolvado una vieja entrevista que dio Javier Acosta hace algunos años, cuando su enfermedad no estaba tan grave. En esa nota, que se la concedió a la emisora La Mega, contó cuando supuestamente había muerto por unos minutos y los detalles de esa experiencia al pasar al más allá.

“Era una voz femenina que me decía Javier. Yo pienso que era una de mis dos abuelas, que son los únicos seres que he perdido. Cuando voy llegando a esa luz y estoy tan cerca de tocar la mano, porque sale una mano como para cogerme, en ese momento siento un jalonazo hacia atrás y ahí despierto en la camilla”, señaló.

Además, agregó que en un momento regresó a la vida, pero volvió a fallecer de un momento a otro y contó en la entrevista qué fue lo que vivió en ese momento hospitalizado.

“En ese momento, el médico me tiene de la cara y me dice: ‘Javier, reaccione, lo perdemos’. No me habían podido hacer nada porque el cuerpo estaba inconsciente, porque había fallecido en ese momento. No daba señal de vida. Me colocan la careta y vuelvo a quedar donde estaba, veía mucha sangre, gente corría para un lado y otro, pero yo ya veía la luz, mi cuerpo ya no sabía a dónde coger. Lo curioso es que mi alma quedó ahí, no se movia”, comentó.

