Daniel Cataño volvió con toda en Millonarios. El talentoso volante jugó un partidazo el domingo anterior frente a Patriotas, en Villavicencio, encuentro en el que se reportó con un golazo.

A raíz de su buena presentación en el duelo de la octava jornada de la Liga Betplay II-2024, en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, lo contactaron.

El número ’10’ del ‘embajador’ se mostró feliz por su retorno, no dudó en elogiar y felicitar a Falcao García por su primer gol con su equipo amado, y a su vez, se refirió a los instantes que vivió en lo que fue su lesión.

De entrada, Cataño afirmó a la mesa de periodistas que fue un “partido normal. Los primeros 15 minutos siempre sentí la falta de juego, no me sentía como bien físicamente, era normal, uno trata de llevarlo. Traté de hacerlo lo más inteligente posible mientras me acoplaba al ritmo de juego, y poder jugar 80 minutos, que hace tiempo no lo hacía”.

En medio de la conversación, el oriundo de Bello, Antioquia, sostuvo que los tres puntos logrados en Villavicencio fueron importantes, pensando en las aspiraciones de llegar a las finales.

“En el grupo sabía lo que nos estábamos jugando, era sumar los tres puntos, salimos con los dientes apretados a buscar el partido”, agregó.

¿Qué dijo Daniel Cataño del gol del ‘Tigre’ vs. Patriotas?

“Todos queríamos salir en esa foto, estar en ese registro. Uno con este tipo de personas como el ‘Tigre‘, que le han dado todo al fútbol colombiano, y no solo a los hinchas de Millonarios, sino por todo lo que ha hecho, era importante poder aparecer ahí, celebrando su primer gol con el equipo que amó desde niño; que todo se dio, el marco estuvo increíble, tantas fechas sin que el equipo pudiera sumar, estamos contentos por él”, expresó Cataño sobre el tanto de Falcao García.

Pero ahí no pararon las buenas palabras hacia el oriundo de Santa Marta, ya que agregó que en cada oportunidad que tienen no dudan en conversar con el exjugador del Porto y del Atlético de Madrid.

“El ‘Tigre’ es un tipazo, una calidad de persona y eso es algo que todos estamos aprovechando, uno aprovecha para hablar con el hombre, yo creo que debe estar aburrido porque no lo dejamos ni almorzar (risas)”.

Por último, Cataño espera que con el correr de los partidos pueda volver al máximo nivel y jugar en los 90. “Estamos haciendo trabajo extra para poder igualar a los compañeros, el cuerpo lo va a sentir, ahora la demora es coger ritmo para la capacidad y la fuerza. El gol ayuda mucho, eso da confianza, y da ahorritos para no tener que jugar los últimos minutos”.

