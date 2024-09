Por: Gol Caracol

Mientras la Selección Colombia ya trabaja en Barranquilla preparando los partidos contra Perú y Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas, se estaban jugando encuentros de la Liga BetPlay 2024-II, uno de ellos el de Millonarios contra Patriotas, donde la noticia, más allá del triunfo de los azules, se dio por el primer gol de Falcao con la camiseta del equipo de sus amores.

Por supuesto el ‘Tigre’ fue tendencia en las últimas horas por lograr el sueño que tanto tenía de celebrar un tanto con el cuadro ‘embajador’ y en Barranquilla también celebraron, tal y como lo confesó el técnico de la ‘tricolor’.

“Ayer gritamos el gol de ‘Falca’, estábamos en la cena y al final del entrenamiento y nos dio mucha satisfacción, ojalá que vuelva ‘el Tigre’. Es un crack como persona y jugador, y queremos lo mejor para él”, contó Néstor Lorenzo en una charla exclusiva con Juan Pablo Hernández, del Gol Caracol.

Aunque no ha estado recientemente en el proceso del técnico Néstor Lorenzo, el estratega argentino siempre ha señalado que el delantero samario siempre está en la mira y hasta se acordó de él en plena Copa América 2024.

¿Qué dijo Falcao de su primer gol con Millonarios?

“He soñado con este momento durante muchísimo tiempo. Me tocó salir del país muy joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Es algo impresionante. Cuando hice el gol no sabía ni qué hacer, no lo había planificado, pero fue muy emocionante. Realmente, me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño”, fueron las palabras del ‘Tigre’ en rueda de prensa luego del 3-0 de Millonarios sobre Patriotas.

Después de marcar su primer gol con la camiseta del equipo de sus amores, Radamel Falcao García celebró con una camiseta dedicada a Javier Acosta, el hincha de los azules que se realizó la eutanasia el pasado viernes y a quién le había prometido que su primera anotación con los ‘Embajadores’ sería para él, algo que cumplió el domingo 1 de septiembre.

El tanto del ‘Tigre’ se dio al minuto 55 del encuentro en el estadio Bello Horizonte ‘Rey Pelé’, en Villavicencio, luego de una pelota que recuperó Jader Valencia y que le quedó servida a Falcao en el área, quien con un zurdazo veloz y potente mandó el balón al fondo de la red.

Falcao García se recuperó de una fractura en su mano derecha, fue convocado por el técnico Alberto Gamero y para el segundo tiempo del encuentro contra Patriotas fue enviado a la cancha para que tuviera rodaje y buscar su primer gol.

